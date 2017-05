Alcatel A5 LED è uno smartphone destinato all’utenza più giovane molto particolare, in quanto è caratterizzato da una scocca interamente rivestita da LED interattivi e personalizzabili, che cambiano colore in base alle notifiche e al tipo di brano musicale che si ascolta. Per quanto riguarda la scheda tecnica, lo smartphone si basa sul processore octa-core Mediatek MT6753, sul sistema operativo Android 6.0 e una memoria RAM da 2 GB. Dispone, inoltre, di display touchscreen HD da 5,2 pollici, memoria interna da 16 GB, espandibile con microSD fino a 128 GB, fotocamera principale da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, Bluetooth, Wi-fi, LTE, GP e batteria da 2800 mAh.23-05-2017

