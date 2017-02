Asus ZenFone 3 è uno smartphone di fascia medio-alta caratterizzato da un design estremamente raffinato ed elegante, con corpo realizzato in metallo e interamente rivestito da vetro zaffiro Corning Gorilla sagomato a 2,5D, resistente a urti e graffi. Le specifiche includono processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2 Ghz a 64 bit, sistema operativo Android 6.0 con ASUS ZenUI 3.0, RAM da 4 GB e memoria interna di 64 GB, espandibile tramite microSD fino a 2 TB. Dispone, inoltre, di display IPS da 5,2 o 5,5 pollici con risoluzione Full HD e rivestimento oleorepellente, fotocamera posteriore PixelMaster da 16 megapixel con stabilizzatore ottico, flash LED e video 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel con selfie panorama, Bluetooth, Wifi, slot per seconda SIM, o per la scheda di memoria, GPS, lettore di impronte digitali, sensore a infrarossi e batteria da 2650 o 3000 mAh.15-02-2017

