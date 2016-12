Asus ZenFone Max è uno smartphone dal design elegante e ultrasottile che si caratterizza, in particolar modo, per la sua batteria al litio da ben 5000 mAh, che assicura un’autonomia massima di 38 giorni e può essere usata per caricare altri dispositivi collegati al telefono. Quanto a specifiche tecniche, lo ZenFone Max monta il processore quad-core Qualcomm Snapdragon 410, il sistema operativo Android 5.0 e una RAM da 2 GB, inoltre dispone di display touchscreen HD da 5,5 pollici, memoria interna da 16 GB espandibile con schede microSD fino a 64 GB, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, tante funzionalità avanzate e filmati video Full HD, fotocamera frontale da 5 megapixel, doppio slot per schede SIM, Wifi, GPS e tecnologia Bluetooth.28-06-2016

