Google Pixel presenta un design moderno, con telaio unibody realizzato in alluminio e vetro, con delle forme particolarmente bombate, e disponibile nelle colorazioni Quite Black, Very Silver e Really Blue. Quanto alle specifiche tecniche, lo smartphone si basa sul processore quad-core Qualcomm Snapdragon 821 a 64 bit, su una RAM da 4 GB e sul sistema operativo Android 7.1. Dispone, inoltre, di display touchscreen AMOLED Full HD da 5 pollici con vetro Corning Gorilla 4, memoria interna da 32 o 128 GB non espandibile, fotocamera posteriore da 12,3 megapixel con doppio flash LED, stabilizzatore e video 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C, modulo NFC, GPS e batteria da 2770 mAh.11-10-2016

Molto Buono 8.0 / 10



