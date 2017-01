Huawei Mate 9 è un phablet top di gamma caratterizzato da un design eccellente, realizzato interamente in metallo, elegante e raffinato, e con un’ottima cura del dettaglio. Quanto a specifiche tecniche, presenta un ampio display touchscreen da ben 5,9 pollici e con una risoluzione Full HD, un processore octa-core, il sistema operativo Android 7.0, una RAM da 4 GB e una memoria interna di 64 GB, espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Dispone, inoltre, di doppia fotocamera posteriore, quella principale da 12 megapixel e quella monocromatica da 20 megapixel, realizzata in collaborazione con Leica e dotata di stabilizzatore ottico e filmati 4K, una fotocamera frontale da 8 megapixel, il Wi-fi, il Bluetooth, il modulo NFC, il GPS, il sensore di impronte digitali, il supporto LTE, il doppio slot per schede SIM, l’interfaccia USB Type C e un’ottima batteria al litio da 4000 mAh.28-01-2017

Molto Buono 8.0 / 10



Scrivi un'opinione | Commenta