Huawei Nova Plus presenta un design accattivante, con stile minimalista e corpo in metallo, e parte posteriore realizzata tramite un rifinito processo di sabbiatura e ceramica. Quanto alla scheda tecnica, lo smartphone si basa sul processore octa-core Snapdragon 625 da 2 GHz, su una memoria RAM da 3 GB e sul sistema operativo Android nella versione 6.0. Il Nova Plus presenta, inoltre, un display touchscreen capacitivo Full HD da 5,5 pollici con pannello IPS, una fotocamera principale da 16 megapixel con stabilizzatore di immagine, filtro bellezza e filmati 4K, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una memoria interna di 32 GB espandibile con microSD fino a 128 GB, il Wi-fi, il Bluetooth, la porta USB Type C, il supporto LTE, il GPS, il lettore di impronte digitali e un’interessante batteria al litio da 3340 mAh.29-09-2016

Molto Buono 8.0 / 10



