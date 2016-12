LeEco Le Pro 3 è uno smartphone di fascia elevata caratterizzato da un design accattivante ed elegante, con scocca unibody in metallo, e una scheda tecnica di tutto livello, a partire da una RAM da 4 o addirittura 6 GB, per proseguire con un processore Qualcomm Snapdragon 821, una memoria interna da 32, 64 o 128 GB non espandibile, e il sistema operativo Android nella versione 6.0. Il resto delle funzioni include display touchscreen Full HD da 5,5 pollici con vetro curvo 2.5D, fotocamera posteriore da 16 megapixel con sensore Sony, doppio flash LED e filmati video 4K, fotocamera frontale da 8 megapixel, supporto LTE, lettore di impronte digitali, doppio slot per schede SIM, porta USB Type-C e batteria al litio da ben 4070 mAh.05-10-2016

Molto Buono 8.0 / 10



Scrivi un'opinione | Commenta