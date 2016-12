LG K5 è uno smartphone appartenente alla serie K, quella dei modelli economici, e caratterizzato da un design moderno e da una scheda tecnica perfetta per chi non ha troppe pretese ma non vuole rinunciare al look. Quanto a specifiche tecniche, lo smartphone presenta il processore quad-core MediaTek MT6580M da 1,3 Ghz, una RAM da 1 GB, una memoria interna di 8 GB, espandibile con microSD fino a 32 GB, il sistema operativo Android 5.1, uno schermo touchscreen da 5 pollici con risoluzione 854x480 pixel e vetro Dragontrail X, una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash LED e filmati Full HD, una fotocamera frontale da 2 megapixel, il Wi-fi, il Bluetooth, il GPS e una batteria da 1900 mAh.22-07-2016

