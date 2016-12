LG Zero è uno smartphone caratterizzato da un design sottile ed elegante, con corpo realizzato in metallo e vetro smussato e curvato. Per quanto concerne le specifiche tecniche, LG Zero monta il processore quad-core Qualcomm Snapdragon 410 da 1,2 Ghz, una RAM da 1,5 GB e il sistema operativo Android 5.1.1. Dispone, inoltre, di display touchscreen HD da 5 pollici con pannello IPS e vetro Corning Gorilla 3, memoria interna da 16 GB espandibile con schede microSD fino 32 GB, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e filmati video Full HD, fotocamera frontale da 8 megapixel con selfie automatico, Wifi, GPS, tecnologia DLNA, modulo NFC e batteria al litio da 2050 mAh.21-06-2016

