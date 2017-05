Motorola Moto C Plus è uno smartphone di fascia medio-bassa che presenta un design moderno, ma non particolarmente accattivante, e una scheda tecniche che raggiunge la sufficiente, ma niente di più. Lo smartphone si basa sul processore quad-core MediaTek MT6737, sul sistema operativo Android 7.0, su una RAM da 1 o 2 GB e su una memoria interna di 16 GB, espandibile con schede microSD fino a 32 GB. Dispone, inoltre, di display touchscreen da 5 pollici con risoluzione HD, fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED e video HD, fotocamera frontale da 2 megapixel, supporto LTE, GPS, Wi-fi, il Bluetooth e batteria al litio ricaricabile da 4000 mAh. Disponibile anche con doppio slot per schede SIM.26-05-2017

Buono 6.0 / 10



