Motorola Moto G5 Plus è uno smartphone dual SIM dal look elegante, grazie al design in alluminio e alle finiture di alta qualità. Quanto a specifiche tecniche, si basa sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2 Ghz, sul sistema operativo Android 7.0 e su una RAM da 3 GB. Dispone, inoltre, di display touchscren Full HD da 5,2 pollici con vetro Corning Gorilla 3, memoria interna da 32 GB, espandibile con microSD fino a 128 GB, fotocamera posteriore da 12 megapixel con doppio flash LED e registrazione di video 4K, fotocamera frontale da 5 megapixel, supporto LTE, Wi-fi, Bluetooth, lettore di impronte digitali, modulo NFC, GPS e batteria da 3000 mAh con ricarica rapida.04-04-2017

Molto Buono 8.0 / 10



