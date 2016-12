Nokia X è uno smartphone entry level dal design moderno e colorato che si caratterizza soprattutto per la presenza del doppio slot per schede SIM e del sistema operativo Nokia X 1.0 basato sulla piattaforma Android. Tra le altre specifiche figurano la compatibilità con le app Android, il supporto per Twitter, Skype, Facebook, WeChat, Viber, il browser Opera, i tile ridimensionabili e l’applicazione Fastlane, che permette di accedere alle app più usate. Il telefono dispone inoltre di processore dual-core, RAM da 512 MB, display touchscreen da 4 pollici con risoluzione 480x800 pixel, memoria interna di 4 GB, espandibile con microSD fino a 32 GB, fotocamera da 3 megapixel, Tecnologia Bluetooth, Wi-fi, GPS e batteria da 1500 mAh.27-02-2014

Buono 7.0 / 10



Scrivi un'opinione | Commenti (1)