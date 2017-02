ASUS ZenFone 3 è uno smartphone presentato dal produttore nell’estate del 2016 e, a tutt’oggi, è uno dei modelli Asus più apprezzati dal pubblico, sia per l’estetica che per le funzionalità, ma anche perché tutto ciò si può avere a un prezzo decisamente abbordabile.



Per quanto riguarda i dettagli tecnici, lo smartphone si basa sul processore octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2 Ghz e a 64 bit, su una memoria RAM da 4 GB e sul sistema operativo Android nella versione 6.0 con interfaccia proprietaria ZenUI 3.0, che a dire il vero risulta decisamente invadente, e ciò potrebbe allontanare chi si aspetta un classico dispositivo Android. Quanto a connettività e rete, supporta il 4G LTE e dispone del WiFi e della Tecnologia Bluetooth, nella versione 4.0, ma non del modulo NFC. La memoria interna è di 64 GB e risulta espandibile tramite schede microSD fino a 2 TB. Molto interessante è sicuramente la possibilità di utilizzare due schede SIM ma, va detto, che la seconda SIM occuperebbe lo slot della scheda di memoria.



Passando al reparto fotografico, l’ASUS ZenFone 3 presenta una fotocamera posteriore PixelMaster da 16 megapixel di risoluzione e provvista di funzioni avanzate quali lo stabilizzatore ottico di immagine a 4 assi e a 4 fasi, il sensore di correzione del colore, il flash Dual LED e la possibilità di registrare filmati video con risoluzione 4K. La fotocamera frontale è da 8 megapixel e vanta diversi funzionalità per realizzare selfie perfetti, come il Selfie Panorama.



I tanti sensori presenti comprendono l’acceleratore, la bussola elettronica, il giroscopio, il sensore di prossimità, il sensore di Hall, il sensore di luce ambientale, il sensore RGB, il sensore a raggi infrarossi e il lettore di impronte digitali. Quanto al display, questo smartphone è disponibile nella versione da 5,2 o da 5,5 pollici, in entrambi i casi con una risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel, che nel caso del 5,5 pollici forse non è il massimo, ma comunque presentano entrambi una visibilità molto buona. Per finire, lo smartphone monta una batteria ricaricabile al litio da 2650 o 3000 mAh, a seconda del modello, in entrambi i casi non rimovibile.