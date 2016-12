Conclusione:L’ Asus ZenFone Selfie è un ottimo smartphone di fascia media che vanta alcune caratteristiche di fascia elevata, come il processore octa-core, un display ad alta risoluzione e con vetro Corning Gorilla, e funzionalità fotografiche eccellenti, grazie a due fotocamere di altissima qualità. Il design è molto interessante, anche se le colorazioni sono forse più indicate per un pubblico femminile o comunque giovane. L’unica pecca è il sistema operativo non aggiornatissimo e le dimensioni non proprio contenute.

L’ Asus ZenFone Selfie è uno smartphone dal look raffinato e giovane, disponibile nelle colorazioni Pure White, Chic Pink e Acqua Blue, adatte a un pubblico giovanile e a chi ama i colori delicati. Non si tratta di un telefono compatto in quanto misura 156 mm di altezza, 77,2 mm di larghezza e 10,8 mm di spessore massimo, e il peso è di 170 grammi. Il display è un touchscreen IPS da 5,5 pollici, con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel, e con protezione Gorilla Glass 3. Interessante la curvatura ad arco posteriore, che dovrebbe facilitare la presa, anche se l’usabilità con una mano non è semplicissima a causa delle dimensioni.

Asus è un produttore che si è dato molto da fare recentemente, sfornando una serie di prodotti interessanti, che si somigliano molto l’uno con l’altro, a parte l'Asus ZenFone Selfie, ideato con un progetto ben preciso in mente, come suggerisce il nome stesso, vale a dire quello di garantire selfie perfetti grazie a tutta una serie di funzionalità fotografiche, che verranno analizzate in seguito. Nel complesso, si tratta di uno smartphone molto interessante, appartenente sì alla fascia media, considerato anche il prezzo competitivo, ma con qualche eccellenza.



Partendo dalla scheda tecnica, il ZenFone Selfie monta il processore Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core MSM8939 da 1,5 Ghz, una RAM da 2 o 3 GB, una memoria interna di 16 o 32 GB espandibile tramite schede di memoria microSD fino a 128 GB, e il sistema operativo Android nella versione 5.0, quindi non proprio l’ultimo uscito, ma probabilmente verrà aggiornato. Quanto alla connettività, sono presenti il supporto alla rete LTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, la tecnologia Bluetooth 4.0 e la porta micro USB 2.0. Da notare, poi, la presenza di un doppio slot per schede SIM, un particolare assolutamente da non sottovalutare.



Il punto di forza dell’Asus ZenFone Selfie è però il settore fotografico. Lo smartphone monta, infatti, due fotocamere entrambe da 13 megapixel di risoluzione e dotate di flash dual-LED e tante funzionalità avanzate. In particolare, quella frontale PixelMaster è provvista dell’esclusiva modalità Selfie Panorama, che grazie a un obiettivo di 88° permette di effettuare inquadrature grandangolari e selfie panoramici fino a 140 gradi di ampiezza. Sono presenti strumenti di ritocco fotografico, ad esempio per migliorare l’incarnato, la modalità Super HDR, che migliora i dettagli delle zone in ombra, e la modalità Luce bassa, per avere selfie notturni perfetti. Non manca, inoltre, la possibilità di realizzare filmati video in Full HD con entrambe le fotocamere.



Anche il design merita, poi, una menzione, grazie alla curvatura posteriore ad arco che facilita la presa del telefono, al display Full HD con tecnologia IPS e vetro Corning Gorilla 3, e alle esclusive colorazioni pastello che rendono lo smartphone unico ed elegante. Infine, vanno sottolineati il lettore multimediale, la radio FM, il GPS e una batteria al litio da 3000 mAh.