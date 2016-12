Il look dell Honor 5X accattivante e affascinante, con un corpo realizzato quasi interamente in metallo, nello specifico alluminio spazzolato, e in generale con un buon assemblaggio e buoni materiali costruttivi. Presenta, poi, un display touchscreen capacitivo da 5,5 pollici, con una risoluzione di 1920x1080 pixel, in grado di visualizzare fino a 16 milioni di colori, con pannello IPS e con un angolo di visione di 180. Quanto alle dimensioni, misura 151,3 mm di altezza, 76,3 mm di larghezza e appena 8,15 mm di spessore, per un peso di 158 grammi batteria inclusa.

Honor 5X si presenta sul mercato come uno smartphone di fascia medio-bassa, se si ci basa esclusivamente sul prezzo, decisamente abbordabile, ma analizzandone nel dettaglio caratteristiche e funzionalit, ci si accorge che di basso livello non c proprio nulla, al contrario. Il reparto tecnico di tutto rispetto, tanto che si pu tranquillamente affermare che questo telefono si pu posizionare poco al di sotto di top di gamma di marche pi blasonate.

Lo smartphone si basa, infatti, sul processore Qualcomm Snapdragon 616 octa-core, con configurazione quattro Cortex A53 a 1,5 GHz e quattro a 1,2 GHz, su una memoria RAM da 2 o 3 GB e sul sistema operativo Android, per nella versione 5.1, quindi non proprio quella pi nuova, personalizzata dalla classica interfaccia utente Emotion. Quanto alla copertura di rete, non manca chiaramente il supporto al 4G cos come non mancano il Wi-fi, la porta microUSB, la tecnologia Bluetooth 4.1 e il jack audio. La memoria interna di 16 GB ed espandibile con schede di memoria microSD fino a 128 GB.

Quanto alle funzionalit, parlando in particolare del settore fotografico, l Honor 5X monta una fotocamera posteriore da 13 megapixel di risoluzione e provvista di flash LED, autofocus, geotagging, rilevamento dei volti e HDR, e in grado di realizzare filmati video in Full HD. Non manca la fotocamera anteriore, da 5 megapixel, purtroppo sprovvista di flash. Tra le altre funzioni da evidenziare spicca il sensore di impronte digitali che attiva varie funzionalit.

Lo smartphone dispone, inoltre, del GPS, di due slot per schede SIM, uno per microSIM e uno per nanoSIM, e di vari sensori, tra cui laccelerometro e il sensore di prossimit, e monta una batteria al litio ricaricabile non rimovibile da 3000 mAh, che permette di arrivare tranquillamente a fine giornata anche con un uso intensivo del cellulare.