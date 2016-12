Conclusione: HTC One A9 è uno smartphone che dal punto di vista estetico può rivaleggiare tranquillamente con altri dispositivi di fascia elevata ma, per quanto riguarda specifiche e funzionalità, si pone a un gradino leggermente inferiore. Si tratta di un terminale decisamente buono ma non ottimo, con un design mozzafiato, un display di qualità ma solo Full HD, un processore avanzato, una RAM non elevatissima e un reparto fotografico anche questo buono ma niente di entusiasmante. Le uniche chicche sono il formato RAW per le foto e il sensore di impronte digitali, un po’ poco per giustificare un prezzo pari a quello di smartphone top di gamma.

Presentato nel mese di settembre dello scorso anno, l’HTC One A9 è uno smartphone di livello medio-alto caratterizzato non solo da un design molto accattivante e affascinante, che come hanno dichiarato in molti si avvicina a quello dell’iPhone, ma anche da una scheda tecnica degna di nota, oltre ad alcune funzionalità non presenti su moltissimi smartphone, come il sensore di impronte digitali.



Ma partendo con ordine, appunto dalla scheda tecnica, lo smartphone si basa sul processore Qualcomm Snapdragon 617, octa-core a 64 bit da 1,7 Ghz, su una memoria RAM da 2 GB e sul sistema operativo Android, nella versione 6.0, personalizzata dalla classica interfaccia HTC Sense nella versione 7.0. Quanto alla copertura di rete, non manca chiaramente il supporto al 4G così come non mancano il Wi-fi, la porta microUSB, la tecnologia Bluetooth 4.1 e il jack audio. La memoria interna è di 16 GB ed è espandibile con schede di memoria microSD fino a 2 TB.



Come già anticipato, uno dei punti di forza dell’HTC One A9 è senz’altro il suo design, grazie soprattutto alla scocca unibody in alluminio satinato, che garantisce anche una buona presa, e la disponibilità di diversi colori, alcuni dei quali innovativi. Anche il display AMOLED merita una menzione, soprattutto per la sua diagonale e per la presenza del vetro Corning gorilla 3, che lo protegge dai graffi. La risoluzione, invece, seppure molto buona, si parla un Full HD da 1920x1080 pixel, non è comunque la massima disponibile al momento.



Proseguendo con le funzionalità, lo smartphone presenta una fotocamera anteriore da 4 megapixel senza flash e una fotocamera posteriore da 12 megapixel di risoluzione e provvista di funzionalità avanzate quali lo stabilizzatore ottico di immagine e il supporto del formato RAW, quasi impossibili da trovare su uno smartphone. Non mancano il flash dual LED, il geotagging, il rilevamento dei volti e dei sorrisi, l’HDR e la possibilità di realizzare filmati video in full HD, quindi con risoluzione 1920x1080 pixel.



Vale la pena ricordare il già citato sensore di impronte digitali dell’HTC One A9, il GPS, i vari sensori quali accelerometro, prossimità ed altri, e una batteria agli ioni di litio da 2150 mAh che, nonostante sembri un po’ poca rispetto alla media, consente invece di arrivare tranquillamente a fine giornata con un uso intensivo.