Conclusione:Piccolo, compatto, di buona qualità ed economico. Questa è la migliore descrizione che si può fare del Samsung Galaxy J5 , uno smartphone che racchiude in dimensioni compatte tutto l’occorrente per navigare, fotografare e comunicare. Il design non è male ma è quello classico di tutti i Galaxy, con bordo arrotondato, il display è un Super AMOLED da 5 pollici ma la risoluzione lascia a desiderare, forse era meglio ridurre i pollici. La scheda tecnica è media e il reparto fotografico interessante, ma ovviamente non eccelso. In sostanza un telefono che vale quanto costa.

Non solo modelli top di gamma per Samsung, ma anche smartphone di fascia media che soddisfano le esigenze di chi desidera un dispositivo di buon livello, ricco di funzioni ma abbordabile. E questa è la descrizione perfetta del Samsung Galaxy J5, piccolo, compatto, alla moda e perfetto per i giovani.



Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Galaxy J5 si basa sul processore quad-core Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 da 1,2 Ghz, sul sistema operativo Android nella versione 5.1, su una memoria RAM da 1,5 GB e su una memoria interna di 8 GB, espandibile con microSD fino a 128 GB. Quanto a connettività, comprende il Wi-fi, la tecnologia Bluetooth e il modulo NFC, inoltre presenta il supporto alla rete LTE 4G.



Il design è moderno e compatto e lo schermo è bello grande ma con una risoluzione non all’altezza. passando al reparto fotografico, il Samsung Galaxy J5 monta una fotocamera posteriore da 13 megapixel di risoluzione, che consente di realizzare foto da 4128 x 3096 pixel e filmati video in Full HD, vale a dire 1920x1080 pixel. Non mancano il flash LED, il geotagging, il rilevamento dei volti e la fotocamera frontale per i selfie da 5 megapixel con flash LED.



Altre funzionalità offerte dal telefono includono il GPS, l’accelerometro, il sensore di prossimità, il Quick launch, lo Smart Manager e la modalità Ultra Power Saving. La confezione d’acquisto comprende il caricabatterie, il cavo USB, le cuffiette e i manuali d’uso, mentre la batteria rimovibile da 2600 mAh assicura fino a 11 ore di navigazione Internet, 13 ore di riproduzione video, 62 ore di riproduzione musicale e 18 ore in chiamata.