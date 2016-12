Conclusione:Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus si presenta come la versione pi ingrandita, e leggermente ottimizzata, dello smartphone Galaxy S6 Edge. Le uniche differenze sostanziali sono lo schermo pi grande, una RAM leggermente pi performante e le dimensioni maggiori. Per il resto un ottimo smartphone sotto tutti i punti di vista, con la particolarit di questo display curvo e un design innovativo, in quanto realizzato in vetro e metallo, e una scheda tecnica davvero di altissimo livello. Tra le funzioni spiccano il lettore di impronte digitali e la ricarica wireless veloce. E anche per lEdge Plus vale lo stesso discorso del Galaxy S6 Edge, vale a dire che non possibile aprire la scocca posteriore per cambiare la batteria, manca lo slot per schede di memoria e laltoparlante posizionato in basso.

Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus stato presentato qualche mese dopo il predecessore, vale a dire il Galaxy S6 Edge, e va subito detto che, mentre lS6 Edge mostrava delle nette differenze rispetto al modello Galaxy S6, in primis il display curvo, in questo caso non cos. LS6 Edge Plus non altro che il fratello maggiore, potenziato e pi grande dellS6 Edge, ma non cambiano quelle che sono le caratteristiche pi importanti, i materiali costruttivi e le funzionalit.



Per quanto concerne la scheda tecnica, il Galaxy S6 Edge Plus si basa sul processore quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + 2.1 GHz Cortex-A57 con chipset SAMSUNG Exynos 7420, sul sistema operativo Android nella versione 5.1.1, su una memoria RAM da 4 GB e una memoria interna di 64 GB, anche in questo caso non espandibile. Allo stesso modo del fratello minore, anche qui linterfaccia utente TouchWiz stata ripulita dei fronzoli inutili nei menu e nelle impostazioni ed diventata, quindi molto pi intuitiva e veloce. Infine, ll smartphone dispone del supporto alla rete 4G LTE, della connettivit Wi-fi, della porta USB 2.0 e della tecnologia Bluetooth nella versione 4.2.



Anche per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus il principale punto di forza il design. Come tutti i modelli Galaxy S6, anche questo realizzato totalmente in metallo, con corpo unibody, e in vetro, sia nella parte anteriore che posteriore. Il display un Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione QHD e protetto da vetro Corning Gorilla 4. La sua particolarit quella di essere curvo sui bordi, garantendo una migliore visione anche dai lati, il che gli conferisce anche una certa originalit ed eleganza.



Per quanto concerne il reparto fotografico, il Galaxy S6 Plus monta una fantastica fotocamera posteriore da 16 megapixel di risoluzione e dotata di innumerevoli funzionalit, tra cui flash LED, geotagging, riconoscimento dei volti e dei sorrisi, stabilizzatore ottico di immagine, HDR e addirittura filmati video 4K, vale a dire con una risoluzione massima di 3840x2160p pixel a 30 fps. La qualit delle foto notevole in quasi tutte le situazioni, persino in condizioni di scarsa luminosit. Non manca neanche la fotocamera frontale da 5 megapixel, che permette di effettuare gli autoritratti e le videochiamate.



Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus presenta, inoltre, due funzioni speciali come il sensore di impronte digitali, attivabile con un semplice swipe e utilissimo per bloccare e sbloccare il dispositivo, ma anche per effettuare pagamenti e login in modo sicuro, e la ricarica wireless veloce tramite apposito supporto. Altre funzionalit da menzionare sono la tecnologia DLNA, il modulo NFC, l'accelerometro, il sensore geo-magnetico, il giroscopio, il barometro, il GPS e una batteria ricaricabile al litio da 3000 mAh. Dopo tutti questi aspetti decisamente positivi, vanno menzionati per anche un paio di lati negativi, identici a quelli dellS6 e dellS6 Edge, vale a dire limpossibile di aprire la cover posteriore e, quindi, di inserire una scheda di memoria e di cambiare la batteria.