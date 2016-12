Presentato nel mese di marzo di quest’anno, il Samsung Galaxy S6 è uno degli ultimi modelli top di gamma di questo produttore. In effetti dopo di questo sono usciti i modelli S6 Edge e S6 Edge Plus, ma come serie è decisamente l’ultima. Ovviamente presenta delle migliorie rispetto alla serie precedente, ossia il Samsung Galaxy S5, ad esempio per quanto riguarda il design, le prestazioni e le caratteristiche hardware e software, come si andrà ad analizzare di seguito, ma è soprattutto sull’estetica che il produttore ha voluto puntare per differenziare il Galaxy S6 da quanto fatto finora.

Partendo dall’inizio, quindi dalla scheda tecnica, il Galaxy S6 presenta il supporto alla rete 4G LTE, la connettività Wi-fi, la porta USB 2.0, la tecnologia Bluetooth nella versione 4.1, il processore quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + 2.1 GHz Cortex-A57 con chipset SAMSUNG Exynos 7420, il sistema operativo Android nella versione 5.0, una memoria RAM da 3 GB e una memoria interna di 64 GB, purtroppo però non espandibile. Novità dal punto di vista dell’interfaccia utente, la TouchWiz, che è stata ripulita di tanti tasti inutili nei menu e nelle impostazioni, diventando molto più intuitiva e veloce.

Conviene ora passare subito all’analisi di quello che si può considerare a tutti gli effetti il primo punto di forza del Samsung Galaxy S6, vale a dire il design. Come già anticipato, Samsung ha voluto dare una svolta al suo top di gamma, decidendo di abbandonare la plastica e di regalare ai suoi consumatori un dispositivo realizzato totalmente il metallo, con corpo unibody, e vetro, i questo caso il Corning Gorilla 4. Il risultato è uno smartphone elegante e raffinato, e con uno schermo decisamente resistente. Restando a quest’ultimo, si tratta di un Super AMOLED da 5,1 pollici con risoluzione QHD, che restituisce tonalità nere di alta qualità, buoni colori ed estrema luminosità.

Si passa ora al reparto fotografico. Anche qui non c’è nulla da eccepire in quanto il Galaxy S6 monta una fotocamera posteriore da ben 16 megapixel di risoluzione e dotata di innumerevoli funzionalità, tra cui flash LED, geotagging, riconoscimento dei volti e dei sorrisi, stabilizzatore ottico di immagine, HDR e addirittura filmati video 4K, vale a dire con una risoluzione massima di 3840x2160p pixel a 30 fps. Le foto risultano essere di ottima qualità nella maggior parte delle situazioni, anche in casi di scarsa luminosità. Non manca neanche la fotocamera frontale da 5 megapixel, che permette di effettuare gli autoritratti e le videochiamate.

Sono da mettere in evidenza, poi, due funzioni speciali del Samsung Galaxy S6, vale a dire il sensore di impronte digitali, attivabile con un semplice swipe e utilissimo per bloccare e sbloccare il dispositivo, ma anche per effettuare pagamenti e login in modo sicuro, e la ricarica wireless veloce tramite apposito supporto. Ma sono da evidenziare, a questo punto, anche un paio di punti negativi. Il primo è l’audio, visto che l’altoparlante è situato nella parte inferiore del dispositivo, il che non garantisce certo un livello sonoro di qualità, e il secondo è la mancata possibilità di aprire la scocca, trattandosi di un unibody, il che vuol dire che la batteria non è rimovibile ma, soprattutto, che Samsung ha deciso di non inserire uno slot per le schede di memoria. Vanno menzionati, poi, la tecnologia DLNA, il modulo NFC, l'accelerometro, il sensore geo-magnetico, il giroscopio, il barometro, il GPS e una batteria ricaricabile al litio da 2550 mAh che assicura un’autonomia massima di 12 ore di navigazione in Internet, 13 ore di riproduzione video, 49 ore di riproduzione audio e 17 ore in conversazione.