Conclusione: Wiko Fever è uno smartphone dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, con una scheda tecnica di tutto rispetto e un design che si contraddistingue per queste fasce fosforescenti, almeno secondo il produttore. Tra i punti di forza spiccano un processore potente, una RAM abbondante, il doppio slot per schede SIM e uno schermo resistente ai graffi e olearepellente. contro, il reparto fotografico è discreto ma non eccellente, l’interfaccia utente è un po’ spartana e manca il modulo NFC. Ma con un massimo di 200 Euro non si può proprio chiedere di più.

Dal punto di vista estetico, il Wiko Fever si presenta con un design moderno, caratterizzato da profili laterali metallici e da una cover removibile in plastica e un aspetto in similpelle, che gli conferisce un certo appeal e anche un buon grip. Proprio i lati sono quelli che dovrebbero illuminarsi con il buio, ma in effetti questo effetto è molto blando, soprattutto nel modello nero. Il display è un touchscreen da 5,2 pollici dotato di risoluzione Full HD, tecnologia IPS e vetro Corning Gorilla 3, che lo rende resistente agli urti. Quanto a dimensioni, infine, lo smartphone misura 148 mm di altezza, 73,8 mm di larghezza e appena 8,3 mm di spessore, per un peso di 143 grammi con batteria.

Presentato a Berlino, durante l’IFA 2015, e disponibile in Italia già dal finire dell’anno, il Wiko Fever è un cellulare il cui punto di forza, o meglio l’elemento sul quale punta fortemente il suo produttore, è il fatto di avere una cover fosforescente, per illuminarsi al buio. Ma anche la scheda tecnica, nel complesso, sembra essere interessante, soprattutto se paragonata al prezzo di vendita.



Parlando proprio di dati tecnici, il telefono monta il processore octatore MediaTek MT6753 Cortex-A53, una memoria RAM da 3 GB e il sistema operativo Android, nella versione 5.1 Lollipop. Non mancano il supporto alla rete 4G LTE, la tecnologia Bluetooth nella versione 4.0 e la connettività Wi-fi, mentre è assente il modulo NFC. Molto interessante è la presenza di un doppio slot per schede SIM, molto utile per avere sempre con sé due numeri di telefoni diversi. Da menzionare anche la memoria interna da 16 GB, espandibile con schede microSD fino a 64 GB.



Passando, ora, al settore multimediale, il Wiko Fever monta una discreta fotocamera da 13 megapixel di risoluzione e dotata di flash, zoom digitale, varie modalità di scatto, messa a fuoco automatica e filmati video nel formato Full HD, quindi con risoluzione 1920x1080 pixel. Non manca la fotocamera frontale da 5 megapixel dotata anch’essa di flash e di varie funzioni, tra cui il selfie panoramico.



Non mancano, poi, la radio FM stereo, l’accelerometro, il GPS e alcune applicazioni precaricate, anche se va detto che l’interfaccia utente è molto spartana. Tuttavia, sono da sottolineare alcune funzioni, quali l’accensione e spegnimento programmabile del display, il set di gesture per gestire il telefono, la possibilità di bloccare e sbloccare lo schermo con un doppio tocco, e di aprire alcune applicazioni in standby digitando una lettera sul display spento. La confezione d'acquisto comprende l’alimentatore, il cavo USB-microUSB e gli auricolari in ear ma senza gommini. La batteria al litio da 2900 mAh assicura un’autonomia massima di 216 ore in modalità standby e di 21,7 ore in conversazione.