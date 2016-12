Conclusione:I marchi cinesi non sono sempre ben visti nel nostro paese, ma questo Xiaomi Redmi 3 è uno smartphone dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, con una scheda tecnica di tutto rispetto e un design che si contraddistingue per questa texure a rombi posteriore. A parte il punto di forza della batteria, davvero notevole, e il doppio slot per schede SIM, il cellulare vanta anche un processore octa-core, un reparto fotografico discreto, il supporto alla LTE e, sostanzialmente una buona connettività, tranne per l’assenza del supporto alla banda 800 Mhz.

Il primo elemento estetico che salta all’occhio dello Xiaomi Redmi 3 è questa back cover realizzata in alluminio con una texture a rombi che, può piacere o meno, ma risulta un po’ diversa da tutto quello che c’è attualmente in circolazione. Il display è un touchscreen da 5 pollici dotato di risoluzione HD, tecnologia IPS e abbastanza luminoso anche all’aperto. Quanto a dimensioni, infine, lo smartphone misura 139,3 mm di altezza, 69,6 mm di larghezza e appena 8,5 mm di spessore, per un peso di 144 grammi batteria inclusa.

A parte i grandi produttori di cui si è soliti parlare, negli ultimi hanno stanno facendo parlare molto di se alcuni produttori cinesi, uno dei quali è Xiami, specializzata nella realizzazione di dispositivi performanti ma dal prezzo contenuto, come ad esempio, lo Xiaomi Redmi 3, uno smartphone di fascia media dalla buona qualità costruttiva e dall’interessante scheda tecnica.

Partendo proprio da quest’ultima, il telefono monta il processore octatore Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2, una memoria RAM da 2 GB e il sistema operativo Android, nella versione 5.1 Lollipop, con interfaccia proprietaria MIUI 7.1, ancora non localizzata in italiano. Sono presenti anche il supporto alla rete 4G LTE, anche se manca il supporto alla banda 800 Mhz, la tecnologia Bluetooth nella versione 4.1 e la connettività Wi-fi, mentre è assente il modulo NFC. Molto interessante è la presenza di un doppio slot per schede SIM, molto utile per avere sempre con sé due numeri di telefoni diversi. La memoria interna è di 16 GB e risulta espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Parlando, invece, del multimediale, il Xiaomi Redmi 3 presenta una discreta fotocamera da 13 megapixel di risoluzione e dotata di flash LED, messa a fuoco automatica, geo-tagging, HDR, rilevamento volti/sorrisi, HDR e filmati video nel formato Full HD, quindi con risoluzione 1920x1080 pixel. La fotocamera frontale è da 5 megapixel e anche’essa consente di realizzare filmati Full HD.

Interessante e utile è la modalità “One handled mode”, che ottimizza il telefono per l’uso con una sola mano riducendo le dimensioni dello schermo fino a 3,5 pollici. Da notare che è possibile scaricare numerose applicazioni gratuite da Google Play, ma non quelle a pagamento perché si possono pagare solo con carte cinesi. Tornando alle funzionalità a disposizione, non mancano il GPS, l’accelerometro, il sensore di prossimità, il giroscopio, la bussola e il microfono con la riduzione del rumore. La confezione d'acquisto comprende solo l’alimentatore di tipo americano e il cavo USB-microUSB. Notevole la batteria al litio da ben 4100 mAh.