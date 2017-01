Samsung Galaxy A3 2017 è uno smartphone dal design elegante, con corpo in metallo, bordi arrotondati, colori alla moda ma, soprattutto resistente ad acqua e polvere, in base allo standard IP68. Quanto a specifiche tecniche, presenta un display Super AMOLED da 4,7 pollici con risoluzione HD, un processore octa-core da 1,6 Ghz, una RAM da 2 GB, una memoria interna da 16 GB, espandibile tramite microSD fino a 256 GB, e il sistema operativo Android 6.0. Altre funzionalità includono una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e filmati Full HD, una fotocamera frontale da 8 megapixel, Wi-fi, Bluetooth, modulo NFC, GPS, supporto LTE, interfaccia USB Type C e batteria al litio da 2350 mAh.18-01-2017

