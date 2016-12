Samsung Galaxy Note 7 è un phablet dal look esclusivo e curato in ogni dettaglio, con scocca in metallo, progettato per essere tenuto comodamente in mano, grazie all’esclusivo design curvo. Sia il dispositivo che la S Pen integrata sono resistenti all’acqua, e il display Dual Edge Super Amoled da 5,7 pollici presenta una risoluzione Quad HD ed è rivestito dal vetro Corning Gorilla 5. La S Pen consente di prendere appunti e disegnare sullo schermo perfino quando è bloccato, per facilitare l’esperienza d’uso. Il resto delle specifiche include supporto LTE, fotocamera posteriore da 12 megapixel con stabilizzatore ottico, flash Dual LED e filmati 4K, fotocamera frontale da 5 megapixel, Android 6.0.1, processore octa-core, RAM da 4 GB, memoria interna di 64 GB espandibile fino a 256 GB, NFC, lettore di impronte digitali, scanner iris, supporto ricarica wireless, e batteria da 3500 mAh.04-08-2016

