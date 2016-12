Pro:ZOOM OTTICO; Wifi; Modulo NFC; GPS; Alcuni comandi manuali; Mirino

Contro:Qualità foto non eccelsa con luce scarsa; No formato RAW

Conclusione:La Nikon COOLPIX P900 è la macchina ideale per quegli utenti che cercano una buona qualità, un discreto controllo sulle opzioni e, soprattutto, che sono sempre alla ricerca del superzoom. Su quest’ultimo punto, la P900 non delude assolutamente. Per il resto, non è la migliore bridge realizzata da Nikon ma neanche la peggiore, delude soprattutto l’assenza del formato RAW per le foto, e in generale la qualità di foto e video è molto buona in condizioni di luce ottimali, ma scende in condizioni di luce difficili. Interessanti anche il Wi-Fi, il GPS e il modulo NFC, ma si tratta di funzionalità aggiuntive e non prettamente fotografiche. Il display vanta un’elevata risoluzione, il mirino elettronico aiuta e, in linea di massima, la velocità della macchina è buona. Si tratta, in sostanza, di un ottimo compresso tra qualità e prezzo.