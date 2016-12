Conclusione: Acer Aspire Switch 12S un dispositivo 2 in 1 interessante, che presenta questa caratteristica cerniera Acer che lo differenzia da altri modelli simili in quanto non ha perni esterni ma sembra che il collegamento tra tablet e tastiera avvenga senza fili. La scheda tecnica di buona qualit, il display ad alta risoluzione, soprattutto il modello 4K, ed presente la porta Thunderbolt 3. Da sottolineare anche la videocamera che esegue la scansione di immagini 3D. Peccato per la batteria, non proprio performante.

Presentato durante il CES di questanno, lAcer Aspire Switch 12S un dispositivo ibrido 2 in 1 davvero evoluto e con un design sorprendente. E il design in effetti il principale punto di forza di questo dispositivo, che cerca di differenziarsi in qualche modo da altri concorrenti con caratteristiche simili.



Analizzando nello specifico le sue peculiarit, lo Switch 12S presenta la terza generazione della popolare cerniera Acer, denominata Acer Snap Hinge Gold, che serve a fissare il tablet alla docking station tramite dei ganci magnetici in zinco. In pratica non ci sono connettori a vista e sembra che tastiera e tablet si colleghino tramite Bluetooth, anche se non vero. Una volta fissata la tastiera, possibile posizionare il dispositivo in quattro posizioni, laptop, tablet, tent e display.



Da sottolineare, poi, che questa nuova cerniera consente anche una connessione avanzata tra il dispositivo e la docking, con una velocit dati fino a 6 Gbps. Acer Aspire Switch 12S presenta, poi, unantenna a vista integrata nella struttura esterna dello schermo e, quindi, isolate dal rumore del sistema, che Acer chiama ExoAMP e che dovrebbe assicurare una prestazione ottimale e pi stabile.



Parlando, ora, della scheda tecnica, il tablet monta un processore Intel Core M m3-6Y30 Dual-core 900 MHz, una memoria RAM da 4 o 8 GB, un disco allo stato solido da 128 o 256 GB e il sistema operativo Windows 10 Pro. Quanto a connettivit, il dispositivo provvisto di Wi-Fi, per navigare in Internet gratuitamente tramite un hot spot, mentre privo della tecnologia Bluetooth.

Il resto delle specifiche dellAcer Aspire Switch 12S comprende due porte USB 3.0, una micro HDMI, uno slot per schede microSD ed una Thunderbolt 3, che supporta la ricarica ultra rapida e lo streaming video e di dati fino a 40 Gbps tra dispositivi o con un display esterno HD, e fino a due modelli 4K simultaneamente.



Infine, questo dispositivo dotato della videocamera Intel Realsense ubicata sul retro del tablet che non solo consente di scattare foto e realizzare video, ma pu anche eseguire la scansione di oggetti e persone in 3D e utilizzare le immagini 3D ottenute per realizzare addirittura stampe 3D. Resta infine da menzionare la batteria ricaricabile ai polimeri di litio a 2 celle, da 4420 mAh, che assicura unautonomia media.