Conclusione:Comodo, pratico e portatile, l’ ASUS ZenPad S 8.0 è un tablet che si tiene confortevolmente anche con una sola mano, senza sentirne troppo il peso, ed è perfetto, quindi, per attività veloci quali la lettura della posta o la navigazione in rete. Il design è uno dei suoi punti di forza, in particolare la sua scocca davvero interessante e accattivante, ma anche il display, di qualità ad altissima risoluzione e protetto dal Corning Gorilla. Altri punti da sottolineare sono l’audio di elevata qualità e la memoria interna davvero molto buona. Non si può dire lo stesso del reparto fotografico, non pessimo ma neanche eccezionale, una via di mezzo. Peccato, infine, per l’assenza dello slot per SIM.

ASUS ZenPad S 8.0 è un tablet che si fa sicuramente notare, grazie alle dimensioni particolarmente compatte ma, soprattutto, alla scocca posteriore leggermente bombata e realizzata in gran parte in alluminio spazzolato e per il resto in un materiale molto simile alla pelle, che gli conferisce un look decisamente hot. Da sottolineare anche il display, un touchscreen retroilluminato da 8 pollici con l’eccellente risoluzione di 2048x1536 pixel, il pannello IPS, il vetro Corning Gorilla 3 e un rivestimento anti-impronte. Per quanto concerne le dimensioni, misura 203,2 mm di larghezza, 134,5 mm di profondità e 6,6 mm di altezza, e pesa 298 grammi.

Lanciato sul finire dello scorso anno, l’ASUS ZenPad S 8.0 è uno tra più interessanti tablet disponibili sul mercato. Non solo presenta un design mozzafiato, come già descritto in abbondanza, ma offre anche tante caratteristiche a un prezzo comunque abbordabile. Inoltre, è un 8 pollici, quindi non troppo piccolo ma neanche esageratamente grande, perfetto da portare sempre con sé.



Parlando di elementi più tecnici, questo tablet monta un processore quad-core Intel Atom Z3560 oppure Z3580 a 64 bit, una memoria RAM da 2 o 4 GB, il sistema operativo Android nella versione 5.0 Lollipop e una memoria interna di 16, 32 o 64 GB, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Non mancano la connettività Wifi, la tecnologia Bluetooth nella versione 4.1, la porta microUSB e il jack audio. Come si può notare, l’unica possibilità di navigare in Internet è tramite il Wi-Fi in quanto manca lo slot per le schede SIM.



Il display del tablet ASUS ZenPad S 8.0 è interessante sotto diversi punti di vista. Si tratta, infatti di un touchscreen da 8 pollici dotato di pannello IPS, supporto multi-touch, vetro Corning Gorilla 3, rivestimento anti-impronte e tutta una serie di tecnologie volte a migliorare la qualità delle immagini, tra cui ASUS Tru2Life e ASUS TruVivid, per nominarne solo alcune. Da non sottovalutare neanche la risoluzione 4K, il massimo al momento.



Anche l’audio di questo tablet non è male, grazie alla presenza di due altoparlanti integrati situati nella parte anteriore e diretti verso l’utente, che garantiscono un suono ricco, ma soprattutto alla tecnologia DTS HD Premium Sound, che permette la riproduzione o lo streaming di musica o filmati con audio DTS surround fino a 5.1 canali. Passando, invece, al reparto fotografico, il tablet monta una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5 megapixel che, sulla carta, dovrebbero rendere bene ma, in effetti, assicurano prestazioni medio-basse, anche e soprattutto per l’assenza del flash, che rende difficoltoso realizzare buone foto con scarsa luminosità.



Resta da menzionare anche la nuova interfaccia utente ZenUI che, se da una parte arricchisce sicuramente quella standard di Android, dall’altra risulta un po’ esagerata con tutti i suoi tutorial.. Non mancano, infine, il GPS, l'accelerometro, il g-sensor, il sensore di luminosità ambientale, il sensore di prossimità, il giroscopio e una batteria ricaricabile al litio da 4000 mAh che assicura un’autonomia massima di 8 ore e si ricarica in 3 ore.