Ad allargare le fila dei dispositivi ibridi è arrivato, nel mese di ottobre dello scorso anno, l’HP Spectre x2, un 2 in 1 interessante sotto vari punti di vista. Come altri modelli simili, si tratta di un tablet che, una volta collegato a una tastiera docking, in questo caso tramite connettore magnetico, si trasforma in un Notebook, andando così a soddisfare le esigenze di chi desidera sfruttare tutte le potenzialità di entrambi questi tipi di dispositivi.



Lo Spectre x2 presenta anche la particolarità di disporre di un cavalletto pieghevole in acciaio inossidabile che ruota fino a 150 gradi, per adattarsi a ogni situazione, e funziona da base di appoggio per il tablet, in modo da poterlo usare in questa modalità anche senza dover sfruttare per forza la tastiera. Ovviamente, il cavalletto può essere ripiegato e nascosto nella cornice del dispositivo, il tutto senza dare troppo nell’occhio e rientrando nell’eleganza del tablet.



Progettato appositamente per chi necessita di essere produttivo in qualsiasi momento, l’HP Spectre x2 vanta un design robusto ma ultraleggero, con una tastiera completa di trackpad che offre la stessa esperienza d’uso di un Notebook. Il display è un touchscreen Full HD da 12 pollici con pannello IPS e angolazione di 170 gradi, perfetto per guardare film, giocare e navigare in Internet.



Per quanto concerne, poi, le specifiche tecniche, il dispositivo monta il processore Intel Core M di ultima generazione, una memoria RAM da 4 o 8 GB, un disco allo stato solido da 128 o 256 GB e il sistema operativo Windows 10 Pro. Quanto a connettività, il dispositivo è provvisto del Wi-Fi, della tecnologia Bluetooth e del supporto alla tecnologia LTE.



Altre caratteristiche dell’HP Spectre x2 includono 2 porte USB-C, con adattatore incluso nella confezione, la videocamera frontale HP TrueVision HD da 5 megapixel, che consente di acquisire video in Full HD, la telecamera 3D RealSense, per eseguire scansioni, condividere e stampare immagini in 3D, la fotocamera posteriore da 8 megapixel , quattro altoparlanti con audio Bang & Olufsen, il lettore di schede di memoria SD, la penna attiva e un’autonomia massima di 10 ore.