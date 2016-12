Conclusione:Il Lenovo Tab 2 A10 è un tablet che si pone in un gradino leggermente più alto rispetto alla concorrenza in quanto, nonostante un prezzo davvero abbordabile, presenta alcune caratteristiche che raramente si trovano su un tablet di questo livello, come il display Full HD e un audio di alta qualità, quest’ultimo garantito dalla soundbar con più altoparlanti. Anche il reparto fotografico è abbastanza buono per la sua fascia, per non parlare della sua notevole autonomia. Il resto è più o meno nella media, processore quad-core, supporto LTE, RAM da 2 GB e Android, questo non proprio aggiornato.

Il Lenovo Tab 2 A10 è un tablet compatto e colorato, con scocca in policarbonato disponibile in 2 colorazioni, bianco perla e blu notte. Presenta un display da 10 pollici dotato di pannello IPS e di una risoluzione di 1920x2080 pixel. Quanto a dimensioni, misura 247 mm di altezza, 171 mm di larghezza e 8,9 mm di spessore, per un peso di 509 grammi.

Presentato dal produttore nel mese di marzo di quest’anno, insieme al Lenovo Tab 2 A8, un modello leggermente meno performante, il Lenovo Tab 2 A10 è un tablet economico e colorato, votato in modo particolare alla multimedialità, grazie agli altoparlanti potenti e, soprattutto, a un display davvero molto interessante.



Ma andando con ordine, e iniziando dalla scheda tecnica, il Tab 2 A10 monta il processore Mediatek 8165 quad-core da 1,7 Ghz, il sistema operativo Android nella versione 4.4.4, una memoria RAM da 2 GB e una memoria interna da 16 GB, espandibile tramite schede microSD fino a 64 GB. Quanto a connettività, il tablet dispone di Wifi, tecnologia Bluetooth nella versione 4.0, e perfino uno slot per schede SIM con supporto alla rete 4G LTE.



Parlando di multimedialità, il suo punto di forza, il Lenovo Tab 2 A10 presenta un display Full HD da 10 pollici, e una soundbar con più altoparlanti frontali dotati di audio Dolby Atmos e in grado di assicurare una qualità cinematografica, con un suono pieno e avvolgente. Perfetti sia per guardare filmati che per dedicarsi ai videogiochi. Non manca un reparto fotografico di buona qualità, che comprende una fotocamera posteriore da 8 megapixel con filmati video e una fotocamera frontale da 5 megapixel.



Decisamente prestante la batteria al litio da 7000 mAh, che assicura fino a 10 ore di autonomia. Come accessorio, è disponibile una pratica cover protettiva multi-uso con tastiera Bluetooth, che consente sia di proteggere il tablet che di utilizzarlo in vari modi. Lenovo ha, inoltre, sviluppato tutta una serie di applicazioni dedicate che permettono di sfruttare al massimo tutte le potenzialità di questo dispositivo.