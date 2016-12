Conclusione:Colorato e portatile, il Lenovo Tab 2 A8 è il tablet perfetto per svolgere le tipiche attività di un dispositivo del genere, navigare sul Web, ascoltare musica e guardare video, purché non si voglia farlo contemporaneamente. Pur montando un processore quad-core, infatti, la sua RAM non elevatissima non assicura prestazioni fluide e potenti. Il reparto fotografico è nella media, il display buono e l’autonomia davvero ottima, il tutto a un prezzo decisamente concorrenziale.

Il Lenovo Tab 2 A8 è stato presentato dal produttore nel mese di marzo di quest’anno, insieme a un altro modello leggermente più performante, vale a dire il Lenovo Tab 2 A10, entrambi dedicati alla multimedialità, particolarmente economici, colorati e interessanti, ma non esageratamente performanti.



Per quanto concerne le specifiche tecniche, il Tab 2 A8 monta il processore Mediatek 8161 QC quad-core da 1,3 Ghz, il sistema operativo Android nella versione 5.0, una memoria RAM da 1 GB e una memoria interna da 16 GB, espandibile tramite schede microSD fino a 32 GB. Quanto a connettività, il tablet dispone di Wifi, tecnologia Bluetooth nella versione 4.0, e perfino uno slot per schede SIM con supporto alla rete 4G LTE.



Quanto al design, il Lenovo Tab 2 A8 presenta un display HD di dimensioni perfette per la riproduzione agevole dei contenuti multimediali, vale a dire 8 pollici. Interessante, poi, la presenza di due altoparlanti frontali dotati di audio Dolby Atmos e in grado di assicurare una qualità cinematografica. Non manca un reparto fotografico di discreta qualità, ma non eccelso, che comprende una fotocamera posteriore da 5 megapixel con filmati video e una fotocamera frontale da 2 megapixel.



Perfetto per navigare in Internet, ascoltare musica e guardare video, il processore quad-core non è però molto performante se si desidera effettuare almeno 2 di queste operazioni contemporaneamente, ma si tratta pur sempre di un dispositivo di fascia bassa, e difficilmente si può pretendere di più. Non si può chiedere molto altro, invece, alla sua notevole batteria al litio da 4200 mAh, che assicura ben 8 ore di autonomia massima. Perfetta se si deve stare fuori tutto il giorno.