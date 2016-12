Conclusione:Il Samsung Galaxy Tab S2 9.7 un tablet caratterizzato da un buon design, anche se per la maggior parte in plastica, e da una scheda tecnica degna di nota, in particolar modo per quel che riguarda il processore e la RAM, davvero molto potenti. Il display il suo punto di forza, grande e ad altissima risoluzione, quanto a connettivit non manca quasi niente, solo il modulo NFC, il reparto fotografico molto buono, con filmati video UHD, ma manca il flash. Interessante la presenza del lettore di impronte digitali e molto valida lautonomia.

Il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, insieme al suo fratello minore Samsung Galaxy Tab S2 8.0, rappresenta la nuova serie di tablet presentati dal produttore lo scorso anno. Rispetto alla versione precedente sono cambiate alcune cose, innanzitutto dal punto di vista estetico, con laggiunta di alcuni dettagli in metallo, ma anche dal punto di vista funzionale, in quanto i display di questi due nuovi prodotti sono leggermente pi piccoli e presentano il formato 4:3 invece del 16:9, scelta adottata anche per i tablet di altre serie di questo produttore.



Partendo, per, dalle specifiche tecniche, il tablet si basa sul processore octa-core Exynos 5433, su una RAM da 3 GB e sul sistema operativo Android nella versione 5.0. Dispone, inoltre, di una memoria interna di 64 GB, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Altre caratteristiche tecniche includono il supporto alla rete 4G LTE, la connettivit Wi-Fi e la tecnologia Bluetooth versione 4.1 mentre manca il modulo NFC.



Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy Tab S2 9.7 senzaltro il suo display, un touchscreen Super AMOLED da 9,7 pollici con leccellente risoluzione 2048x1536 pixel. Il formato 4:3, inoltre, permette di visualizzare meglio le pagine Web e le riviste online, oltre che di utilizzare meglio alcune applicazioni, come ad esempio, la Suite Microsoft Office, tra laltro gi precaricata.



Passando al settore fotografico, delude un po la fotocamera frontale, appena 2,1 megapixel, mentre quella posteriore buona, 8 megapixel, e consente anche di realizzare filmati video in 4K, quindi 3840x2160 pixel. Molto pesante lassenza del flash, che non consente di ottenere risultati discreti in assenza di luce. Per finire, vanno menzionati il GPS, il lettore di impronte digitali e una batteria ricaricabile al litio da 5870 mAh, che assicura unautonomia massima di 8 ore di navigazione Internet, 12 ore di riproduzione video, 109 ore di riproduzione musicale e 30 ore in chiamata. La confezione include il caricabatteria, il cavo USB-microUSB e i manuali.