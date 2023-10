Smartworking, i consigli degli esperti per non rovinare la vista: così eviti brutte sorprese

Secondo gli esperti lo smartworking può avere degli effetti negativi sulla vista: ecco i consigli per non rovinare gli occhi.

Negli ultimi anni lo smartworking si è diffuso sempre di più, entrando a far parte stabilmente della nostra vita lavorativa. Moltissime aziende, infatti, dopo il Covid hanno iniziato a chiedere ai propri dipendenti di lavorare da casa uno o due giorni alla settimana.

Se da un lato però lo smartworking sembrerebbe avere dei notevoli vantaggi sia per le imprese che per i lavoratori, dall’altro questo modo di lavorare può avere anche una serie di svantaggi per la salute dei occhi.

Ma grazie ai consigli degli esperti sarà possibile evitare di correre inutili pericoli. Ecco come salvaguardare la vista durante l’attività al pc in poche semplici mosse.

Smartworking, i consigli degli esperti per non rovinare la vista quando si lavora al pc

L’avvento dello smartworking ha letteralmente rivoluzionato il nostro modo di lavorare. Per quanto però il lavoro agile possa sembrare pratico e comodo, non bisogna sottovalutare che può avere anche degli effetti negativi sulla salute dei nostri occhi.

Ad ogni modo, gli esperti hanno fornito nel corso del tempo una serie di buoni consigli per salvaguardare il più possibile la vista in caso di prolungata attività al computer. Ecco tutto quello che bisogna fare:

tieni lo schermo del pc ad un braccio di distanza;

la parte alta del monitor deve essere all’incirca all’altezza degli occhi;

ogni 20 minuti guarda per 20 secondi a 20 metri di distanza da te per rilassare i muscoli che fanno stancare gli occhi;

fai palming scaldando bene i palmi delle mani sfregandoli tra loro ed appoggiandoli sugli occhi aperti per circa un minuto. Anche questo sistema ti aiuterà a rilassare i muscoli intorno agli occhi;

dopo ogni ora che guardi lo schermo fai una pausa di due minuti in cui vai a muovere tutto il corpo, occhi compresi, facendoli roteare in alto e in basso e a destra e a sinistra per 5 secondi;

dopo il tramonto imposta la luce notturna sullo schermo;

se hai lavorato tanto al termine della giornata puoi fare 3 minuti di impacchi caldi sugli occhi così da lubrificarli;

infine per gli stacanovisti può essere utile ricorrere all’uso delle lacrime artificiali.

Tutto chiaro? Non ti resta che provare ad adottare queste semplici accortezze e di sicuro noterai un beneficio immediato nel giro di poco tempo.