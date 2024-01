Inviare foto e video su Whatsapp senza perdere qualità: non basta la solita icona, devi fare così

Se volete inviare foto o video su WhatsApp senza perdere qualità, dovete fare così. La solita icona non basta più!

Il 2024 ha preso il via da nemmeno un mese ma le novità su WhatsApp già iniziano ad essere molte e tutte parecchio interessanti. L’idea dell’azienda di Zuckerberg è quella di andare ad accontentare in maniera sempre più netta e decisa le esigenze dei consumatori. Con diverse feature che sono già state rese disponibili e altre che sono in fase di studio e dovrebbero vedere la luce nelle prossime settimane o nei mesi che ci aspettano.

Di recente, è stato scovato un trucchetto che potrebbe tornarvi utilissimo nelle chat con i vostri amici e parenti. Quante volte vi è capitato di dover inviare foto o video ma di rimanere insoddisfatti dalla qualità notevolmente compressa che viene applicata in automatico dal servizio? Da qualche mese c’è il tasto HD in alto che torna utile, ma in realtà una leggera compressione c’è comunque. Oggi vi parliamo di una fantastica alternativa, così sarete sicuri di non perdere nemmeno il minimo della qualità.

WhatsApp, ecco come inviare foto e video senza perdere qualità (per davvero)

Si tratta di un trucco tanto semplice da applicare quanto efficace, che finalmente vi darà modo tramite WhatsApp di inviare foto e video ai vostri parenti godendo del massimo della qualità disponibile e senza alcun tipo di compressione. E non si tratta del tasto HD, come detto, ma di un metodo reale che vi darà modo di non dovervela vedere con la fastidiosa riduzione che viene applicata dalla piattaforma per garantire un invio più rapido.

Tutto quello che dovete fare è aprire la chat con la persona a cui dovete condividere il contenuto multimediale. Ora non cliccate sul pulsante della Fotocamera, ma sul + che si trova a sinistra nella schermata principale. Qui scegliete la voce Documento e poi Scegli foto o video. Vi basterà selezionare dalla Galleria tutto ciò di cui avete bisogno e il gioco è fatto. In questo modo, i media verranno recapitati all’altro telefono senza il minimo calo di resa visiva. E vale anche per video HDR o in 4K.

Inoltre, quando l’altra persona aprirà la foto o il video ricevuto dalla sua di Galleria, noterà che resteranno salvate anche tutte le informazioni di base come il luogo e l’orario dello scatto. Un po’ come quando avviene lo share tramite programmi dedicati come AirDrop di Apple. Iniziate subito ad utilizzare il trucco, non ne farete più a meno!