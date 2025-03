Verifica copertura fibra per le PA

Le Pubbliche Amministrazioni si trovano di fronte alla sfida della digitalizzazione, con la necessità di garantire connettività affidabile, sicurezza dei dati e continuità operativa. La verifica copertura fibra è un passaggio fondamentale per individuare la disponibilità di infrastrutture in grado di supportare le crescenti esigenze di connettività degli enti pubblici, facilitando l’accesso ai servizi digitali per cittadini e imprese.

Planetel è un partner strategico per le Pubbliche Amministrazioni, offrendo soluzioni di connettività in fibra ottica performanti e conformi agli standard normativi. Con oltre 40 anni di esperienza e una rete proprietaria in fibra ottica di oltre 3000 km che copre circa 300 comuni, con una forte presenza in Lombardia e Veneto, l’azienda fornisce servizi fino a 10 Gigabit per secondo, garantendo continuità operativa e sicurezza delle comunicazioni istituzionali. Le amministrazioni locali, regionali e nazionali possono beneficiare di un’infrastruttura scalabile, progettata per supportare piattaforme di e-Government, gestione documentale avanzata e comunicazione sicura tra enti.

Oltre alla connettività in fibra ottica, Planetel offre una gamma completa di servizi pensati per la Pubblica Amministrazione. Tra questi, i centralini virtuali e i numeri verdi consentono una gestione efficiente delle comunicazioni tra gli uffici pubblici e i cittadini, ottimizzando i flussi informativi e riducendo i tempi di risposta. I servizi cloud, tra cui PaaS (Platform as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service), permettono agli enti di ottimizzare la gestione delle risorse IT, garantendo sicurezza, backup e ripristino dei dati, conformi alle normative vigenti. Inoltre, l’implementazione di hotspot Wi-Fi pubblici consente di migliorare l’accessibilità a internet negli spazi pubblici, promuovendo l’inclusione digitale e facilitando l’interazione tra cittadini e servizi amministrativi.

La connessione in fibra ottica rappresenta un elemento chiave per il miglioramento dei servizi pubblici, consentendo l’erogazione di prestazioni più rapide ed efficienti. L’implementazione di reti a banda ultra-larga permette di potenziare il lavoro da remoto, facilitare l’integrazione tra banche dati e garantire la protezione delle informazioni sensibili. Grazie alla verifica copertura fibra, ogni ente può ottenere un’analisi dettagliata della disponibilità della rete e delle soluzioni ottimali per la propria operatività.

Planetel assicura soluzioni conformi alle linee guida AgID e ai requisiti di sicurezza informatica stabiliti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, offrendo protezione avanzata contro minacce informatiche e downtime di sistema. Le amministrazioni possono beneficiare di soluzioni personalizzate, connettività simmetrica e SLA definiti per garantire prestazioni elevate e continuità dei servizi. L’interoperabilità tra enti pubblici viene migliorata attraverso un’infrastruttura ottimizzata per il traffico dati, consentendo l’integrazione tra piattaforme gestionali, anagrafi digitali e archivi elettronici. Le soluzioni Planetel sono progettate per ridurre il rischio di interruzioni dei servizi e assicurare il massimo livello di affidabilità, anche in contesti di elevato traffico dati.

La verifica copertura fibra consente di pianificare l’adozione di soluzioni scalabili e future-proof, in grado di adattarsi alle evoluzioni tecnologiche e alle necessità crescenti delle Pubbliche Amministrazioni. Se la fibra ottica non è ancora disponibile in una determinata area, Planetel propone alternative efficaci tramite reti FWA dedicate, con la possibilità di progettare piani di estensione della copertura. La capacità di garantire connettività anche in zone meno coperte è un valore aggiunto per le amministrazioni che vogliono potenziare i propri servizi digitali.

Affidarsi a Planetel significa scegliere un’infrastruttura pensata per la Pubblica Amministrazione, con un supporto tecnico specializzato e assistenza continua. Le soluzioni Planetel permettono di migliorare la qualità della connettività, aumentando l’efficienza operativa e facilitando la digitalizzazione dei servizi pubblici. Verificare la copertura della fibra è il primo passo per implementare una rete performante, sicura e in grado di rispondere alle sfide della modernizzazione tecnologica, assicurando ai cittadini un accesso rapido e affidabile alle prestazioni della PA.