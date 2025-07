iPhone: come ottenere il massimo da una vendita

Gli iPhone sono tra gli smartphone più richiesti sul mercato, sia come nuovi che come usati. Per questo chi vuole comprare un nuovo modello potrebbe valutare l’ipotesi di vendere il proprio vecchio iPhone, cercando di ottenere il massimo dalla vendita. Una buona idea potrebbe essere quella di optare per una permuta, affidandosi ad attività che offrono questa possibilità.

Prima di una permuta gli addetti effettuano una valutazione iPhone. Per chi vende è importante riuscire a capire qual è il momento migliore per ottenere una buona valutazione, e soprattutto è essenziale fare attenzione a tutti quei fattori che potrebbero portare a una svalutazione del prodotto.

Occhio alle condizioni

Quando si vuole vendere un iPhone come usato, o quando si vuole proporre in permuta, tra i fattori che influenzano di più il suo valore ci sono senza alcun dubbio le sue condizioni. Questo è un aspetto in comune con la maggior parte degli oggetti di seconda mano.

Il vetro, ad esempio, deve essere in perfetto stato, per questo è molto importante utilizzare delle apposite pellicole. Le incrinature del vetro portano il valore dell’iPhone a diminuire di molto, e anche i graffi sono assolutamente da evitare.

Lo stesso vale per gli altri elementi che costituiscono questi smartphone, come ad esempio le fotocamere, che non devono presentare danni, e il retro, che a seconda dei modelli può essere completamente in vetro o avere parti in metallo.

Fine del supporto

Purtroppo uno degli elementi che porta un iPhone a diminuire di valore è la fine del supporto da parte di Apple. Il sistema operativo iOS ha tra i suoi principali vantaggi un supporto molto lungo. Gli aggiornamenti del sistema operativo sono compatibili anche con iPhone usciti da diversi anni, e ciò favorisce una piena compatibilità con le applicazioni presenti sull’App Store. Inoltre si ottengono di volta in volta nuove funzionalità.

Con la fine del supporto il valore di questi modelli finisce inevitabilmente per diminuire, visto che non possono più ricevere aggiornamenti del sistema operativo. Il rischio, con il passare del tempo, è quello di non poter più usufruire neanche degli aggiornamenti delle varie applicazioni che si utilizzano.

L’importanza di una buona strategia

Se volete cambiare iPhone dando via il vostro vecchio modello, sia che vogliate affrontare una vendita in prima persona, sia che desideriate optare per una conveniente e semplice permuta, dovete mettere in atto la giusta strategia per avere la migliore offerta possibile.

Il nostro primo consiglio è quello di fare attenzione al periodo. Con l’uscita di un nuovo modello quelli più vecchi finiscono per diminuire di valore, tranne rari casi (un buon esempio sono gli iPhone 12 Mini, che nel tempo hanno avuto una buona tenuta per le loro dimensioni molto apprezzate da chi cerca iPhone con misure compatte).

Per cui, se state pensando di vendere il vostro vecchio smartphone, cercate di agire prima che il nuovo modello venga annunciato (l’annuncio di solito avviene a settembre, con la commercializzazione che inizia dopo qualche settimana).

La primavera potrebbe essere un buon periodo, ma anche l’estate non deve essere sottovalutata. Il mese di luglio è ottimo per chi vuole vendere il proprio smartphone in attesa dell’arrivo del nuovo iPhone in autunno.