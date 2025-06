Playstation 5 e i giochi più iconici lanciati subito dopo la sua vendita

Non c’è dubbio che, rispetto a una decina di anni fa, la tecnologia abbia fatto dei passi da gigante anche in termini di grafica e giocabilità nell’ambito del gaming. Il lancio sul mercato delle console di nuova generazione, tra cui la PlayStation 5, ha inevitabilmente aperto da qualche anno nuovi fronti e confini.

Detto questo, anche se l’evoluzione e lo sviluppo non si fermano mai, è sempre interessante dare uno sguardo ad alcuni giochi che hanno scritto la storia di questa console e, in modo particolare, qualcuno che è stato proposto proprio nel momento in cui la quinta generazione della console di Sony è stata lanciata sul mercato e sono passati un po’ inosservati inizialmente, ma poi si sono affermati alla grande sul mercato e tra gli appassionati.

Deathloop, una perla degli studi Arkane

Il lancio sul mercato è avvenuto a settembre di quattro anni fa, ovviamente solo nell’esclusiva versione per PS5 e PC, anche se qualche mese dopo è stata proposta anche per Xbox. Ebbene, Deathloop è senz’altro uno dei videogame meglio riusciti dello studio Arkane, merito del fatto che gli sviluppatori sono stati in grado di convogliare tutta l’esperienza fatta con la serie di Dishonored nella realizzazione di un gioco decisamente originale e per tanti versi anche molto profondo.

Le principali caratteristiche di Deathloop? Senz’altro uno sparatutto che è stato in grado di sfruttare appieno la potenza garantita dalla Playstation 5. Di conseguenza, gli utenti si sono trovati per mano un titolo in grado di generare emozioni forti, soprattutto per quanti adorano questo genere. Il progetto di questo sparatutto e l’idea di gameplay attorno alla quale si sviluppa l’intero titolo è senz’altro perfetta per soddisfare alle esigenze di tutti coloro che amano gli FPS intrisi di azione nuda e cruda, ma al contempo riesce a strizzare l’occhio pure ai fan dei giochi stealth.

Demon’s Souls, che progetto degli studi Bluepoint

Non sono mancate nel corso delle ultime settimane diverse indiscrezioni che fanno pensare come Demon’s Souls possa essere rilasciato a breve anche nella versione per PC. Tutta questa attenzione, però, non fa altro che confermare il notevole prodotto che è stato realizzato dagli studi Bluepoint. Si tratta di un remake di FromSoftware di grande qualità per quello che è un intrigante action di ruolo. Ed è stato proprio questo titolo a permettere di porre le basi, dal punto di vista dell’esperienza di gioco, ma anche in termini di contenuti, della serie di Dark Souls. Tra l’altro, è stato d’ispirazione, seppur in maniera indiretta, anche per la realizzazione di Bloodborne e di Elden Ring.

In questo gioco la sussidiaria dei PlayStation Studios ha svolto un grandissimo lavoro, realizzando una trasposizione più che fedele di quanto è stato in grado di creare il genio di Hidetaka Miyazaki. Detto questo, partendo da tale base, poi è da evidenziare l’aggiunta di tante novità nel gameplay, con un tocco d’eccezione anche per quanto riguarda la grafica. Ed è proprio quest’ultimo aspetto che, nonostante sia passato quasi un lustro dal lancio sul mercato della PlayStation 5, riesce ancora oggi a stupire, dato che si può tranquillamente inserire tra i più ricchi di dettagli e curati con attenzione di tutto il comparto di giochi proposti per questa console.

Returnal, prima inosservato poi apprezzato

È stato svelato passando un po’ inosservato, fin quasi snobbato, eppure questo progetto ha delle potenzialità di tutto rispetto. Un altro titolo del genere sparatutto, creato dal genio dello studio Housemarque, che ci ha messo poi ben poco, in realtà, a portarsi a casa il favore della critica e degli appassionati di gaming e di PS5.

Tra i tanti punti di forza legati a Returnal, la software house del nord-Europa ha senz’altro avuto il merito di realizzare un gunplay decisamente ad alto ritmo, ricco di frenesia e con zero momenti di stallo. Ed è proprio questo ritmo costantemente alto che tiene sempre sull’attenti l’utente e lo cattura completamente, mettendo sul piatto anche un ottimo quadro sia tecnico che artistico.