Controlla nella tua libreria, se possiedi questo libro hai tra le mani un tesoro | Vale tantissimo

I grandi classici possono valere molti soldi, scopri se la tua libreria nasconde un piccolo tesoro che non ti aspetti!

Ti è mai capitato di guardare la tua libreria e chiederti se qualche volume polveroso possa valere una fortuna? Molte volte ci capita di accumulare libri su libri, magari ereditati da qualche lontano parente. Scavando tra i meandri della nostra libreria, potremmo trovare tesori preziosi.

Alcuni capolavori vengono battuti alle case d’aste e possono valere cifre fino a sei zeri. I collezionisti farebbero carte false per accaparrarsi antichi volumi ben conservati, con le copertine originali e, ancora meglio, con firme dell’autore. Sapevi che uno di questi libri può essere “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie”? Siamo sicuri che ne possiedi una copia!

Alice nel paese delle meraviglie: il valore di un grande classico

Quasi in tutte le case è presente una versione del romanzo di Lewis Carroll: “Le avventure di alice nel paese delle meraviglie” o il suo seguito “Alice attraverso lo specchio”. Questo capolavoro della letteratura è amato dai lettori di tutto il mondo e di tutte le età ma non è solo un viaggio in un mondo di fantasia, potrebbe anche essere un investimento prezioso.

La prima edizione del libro risale al 1865. La storia segue le avventure di questa ragazzina, stravagante e curiosa, che si imbatte in un mondo surreale, seguendo le tracce di un coniglio bianco all’interno di una tana. Si imbatterà nelle storie più assurde e porterà i lettori in un regno di pura fantasia, dove il senso comune viene ribaltato e quello che non è normale diventa la norma.

I personaggi iconici come il cappellaio matto, lo stregatto, il leprotto bisestile e la regina di cuori sono ormai diventati dei personaggi che tutti conosciamo. Le prime edizioni del libro pubblicate nel XIX secolo sono molto ricercate sul mercato dell’antiquariato.

Parliamo della versione pubblicata da Macmillan che fa gola ai collezionisti di tutto il mondo. Ma come possiamo sapere se la nostra versione di Alice nel paese delle meraviglie ha un reale valore economico? Innanzitutto, deve essere ben conservata, deve essere autentica e contenere le illustrazioni originali.

Se addirittura abbiamo una copia firmata dallo stesso Lewis Carroll, il valore del libro aumenta nettamente. Ovviamente, parliamo dell’edizione del 1865, non delle edizioni successive; quindi, bisogna guardare bene la casa editrice e l’anno di pubblicazione.

Pensi di averlo nella tua libreria? Ti auguriamo una buona ricerca!