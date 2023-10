Esiste davvero il modo per vivere senza spendere un solo euro: ci vuole solo un po’ di pazienza

Si può vivere senza spendere neanche 1 euro? Sì, il metodo c’è ma bisogna avere un po’ di pazienza. Scopriamo insieme cosa bisogna fare.

Non ci crederete ma esiste un metodo per riuscire a vivere senza spendere nemmeno un solo euro. In questo articolo vi sveliamo di cosa si tratta.

In tempi di carovita come quelli che stiamo vivendo, risparmiare è diventata un’urgenza più che una scelta. Le rate dei mutui sono sempre più alte, i canoni degli affitti anche. Le bollette delle utenze domestiche continuano ad aumentare e stesso trend può dirsi anche per i generi alimentari che costano sempre di più.

Eppure, secondo alcuni, c’è un metodo che può permetterci non solo di risparmiare ma, addirittura, di riuscire a vivere senza spendere neanche un euro. Certo non è un metodo che si può mettere in atto dalla mattina alla sera. Ma con un po’ di pazienza e molta strategia, si può arrivare al fatidico traguardo e vivere senza spendere denaro.

Ecco come vivere senza spendere neanche 1 euro

Avete presente quelle bellissime fiabe in cui si può avere tutto senza preoccuparsi del denaro? Il mondo reale è tutt’altro e, a meno di non essere ricchissimi, i soldi sono una delle maggiori fonti di preoccupazioni. Eppure secondo alcune persone c’e un metodo per riuscire a vivere senza spendere neanche un euro.

Riuscire a vivere gratis non è impossibile ma ci vuole pazienza, strategia e conoscere i siti giusti. Sul web, infatti, è possibile scovare tantissimi siti in cui le persone regalano o scambiano oggetti di ogni tipo: vestiti, mobili, elettrodomestici, cibo e persino case.

Su www.freecycle.org potrete trovare tantissimi oggetti gratis in ottimo stato che vengono regalati da persone che non li utilizzano più. Avete bisogno di una connessione internet gratuita? Su anchorfree.com sono segnalati tutti i posti in cui si può usare Wi-fi gratis.

Se, invece, vi serve proprio un alloggio gratis potete cercarlo su www.servas.it

www.hospitalityclub.org o su www.couchsurfing.com. Non ci crederete ma c’è anche un sito in cui vengono indicati i migliori aeroporti in cui dormire: www.sleepinginariports.net. Su www.freecareindex.com e su www.libertydrive.com potrete trovare un’auto gratis. Infine, incredibile ma vero, c’è un sito in cui vi daranno indicazioni su come trovare ogni giorno cibo gratuitamente: http://www.freegan.info. Si tratta del sito di una comunità statunitense nata per denunciare il consumismo: queste persone vi spiegheranno come ci si può nutrire gratis trovando cibo nei cassonetti dell’immondizia.

Se quest’ultima proposta vi lascia un po’ comprensibilmente perplessi, senza arrivare a tanto, potete comunque cercare siti in cui si spiega come cucinare con gli avanzi delle altre ricette: un modo furbo che permette, al tempo stesso, di risparmiare denaro e di evitare sprechi di cibo. Inoltre navigando un po’ in rete potrete trovare tanti siti per imparare ad autoprodurre saponi per l’igiene personale e detersivi per la casa a costo quasi zero.