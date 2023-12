Televisori, la scelta migliore sul mercato con più di 800 euro di sconto: affrettati o perdi l’offerta

Area televisioni, le migliori opzioni disponibili attualmente sul mercato per poter risparmiare oltre 800 euro. Rimane poco tempo.

Acquistare un televisore non è affatto una scelta facile e molto spesso le persone per spendere meno comprano tv di scarsa qualità rimanendo delusi nell’acquisto. Sul mercato sono presenti delle scelte eccellenti, bisogna solo sapersi orientare tra le vaste proposte in circolazione e non sempre è facile.

Grazie al grande sviluppo tecnologico degli ultimi anni i televisori hanno subito una vera e propria rivoluzione a livello di prestazioni. Possiamo trovare in vendita moltissimi modelli: televisori OLED, QULED, LED, e ognuna di queste versioni ha caratteristiche differenti che è bene conoscere prima di decidere quale acquistare.

Le offerte per i televisori migliori sul mercato

Per poter effettuare quindi un acquisto consapevole e non doversi poi pentire, è bene conoscere le differenze tra le diverse versioni sul mercato in base alle loro performance generali.

I Televisori LED sono quelli più venduti per il loro prezzo abbordabile e per il loro basso consumo energetico. La struttura del televisore posteriore ha una parte dedicata alla retroilluminazione mentre lo schermo, quindi la parte più vicina allo spettatore è dove si trovano i pixel. Tuttavia anche in questa versione, ci sono Tv più costosi di altri a causa della differente tecnologia. I televisori LED meno costosi sfruttano la tecnologia edge-LED mentre quelli più costosi FullLED. La prima versione ha una luce più potente sui bordi che cala andando verso il centro mentre nel secondo caso è più omogenea in tutto lo schermo.

I televisori QLED si inseriscono tra i LED e gli OLED, la struttura di retroilluminazione è differente dai LED perché comprende un’aggiunta di punti quantici. QLED sta per Quantum Dot, una serie di filtri più piccoli. La resa cromatica della TV ha una maggiore qualità e anche la durata del dispositivo è migliore. Gli angoli di visione e i contenuti HDR sono più performanti dei TV LED.

I televisori OLED con la loro rappresentazione fedele dei contrasti e la presenza dei neri assoluti, sono molto apprezzati dagli amanti delle TV che sono disposti a spendere anche cifre esorbitanti per acquistarne uno. Gli altri due modelli hanno strati mentre questo ha i pixel che si illuminano indipendentemente l’uno dall’altro. L’OLED permette di avere un controllo maggiore sulla luminosità e il colore migliorando le immagini e eliminando i punti fuga di luce.

Perciò se si vuole avere una qualità maggiore per vedere film o per giocare ai videogiochi la scelta migliore è sicuramente un tv OLED, in caso invece si debba posizionare la tv in un posto molto illuminato risulterebbe migliore un tv QLED e ancora se invece si vuole spendere poco, ma comunque avere una buona qualità dell’immagine si può optare per un tv LED.

Queste sono le migliori offerte sul mercato:

TV LED Samsung 85″

TV QLED Samsung 85″

TV OLED Sony 83″