Vodafone fa un grosso regalo a molti clienti: per averlo devi ricevere questo messaggio

Se sei un cliente Vodafone, sappi che è in arrivo un grande regalo per te, ma devi fare attenzione alla ricezione di un messaggio, altrimenti sarà tutto inutile. Ecco cosa c’è scritto nel messaggio che dovresti ricevere.

Le promozioni dei vari gestori telefonici consentono ai clienti di scegliere con chi stare, in base alla propria convenienza. Capita spesso che alcuni gestori siano più convenienti e altri lo siano di meno, perché non riescono a stare al passo della concorrenza. Questa è la prima regola del mercato libero, che ha sconvolto i piani dei clienti alcuni anni fa, ma che gli ha anche permesso di risparmiare tanti soldi. Al contrario di quanto si possa pensare, infatti, il mercato libero ha portato numerosi benefici agli utenti, soprattutto dal punto di vista economico.

Ovviamente, il risparmio aumenta in base a quanto un cliente riesce ad essere dinamico e a seguire il mercato. Bisogna riconcorrere le promozioni e non aspettare che qualcuno ti chiami per proportene una. I clienti Vodafone stanno per ricevere un regalo, ma dovranno fare attenzione al messaggio che sta per arrivare. Qualora non dovessero ricevere questa notifica, non potrebbero attivare l’ultima promozione ideata dal settore marketing di Vodafone. Ecco qual è la promozione e perché sarà molto apprezzata dai clienti del colosso britannico.

Vodafone fa un regalo ai propri clienti, durerà un anno intero

Vodafone conferma di essere uno degli operatori telefonici più attenti e attivi nei confronti dei propri clienti. Per chi ha un contratto per una scheda mobile, è in arrivo un messaggio che potrebbe regalare un sorriso. Anzi, lo farà sicuramente! Si tratta di un regalo importante, non della solita promozione che dura qualche giorno e poi termina, questa volta Vodafone ha deciso di fare le cose in grande e proporrà ai suoi clienti un pacchetto promozionale che durerà addirittura un anno intero.

L’offerta prevede SMS e GB illimitati per un anno, con la possibilità di accedere alla connettività 5G. Questa promozione non prevede costi aggiuntivi rispetto alla tariffa attualmente in vigore. Quindi, i clienti Vodafone continueranno a pagare sempre la stessa cifra, ma avranno un pacchetto illimitato per quanto riguarda la navigazione online e la messaggistica. La promozione si chiama Vodafone Infinito e si disattiva in automatico quando scadranno i dodici mesi.

La promozione non è rivolta a tutti i clienti Vodafone, ma soltanto ad una parte di essi. I più fortunati riceveranno un messaggio nelle prossime ore, nel quale saranno spiegati i dettagli di questa promozione. I clienti intenzionati ad attivare il pacchetto promozionale dovranno rispondere SI al messaggio che arriverà a breve e potranno usufruire dei messaggi e dei giga illimitati per un anno.