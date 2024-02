I graffi sullo schermo dello smartphone ti irritano? Rimuovili per sempre con questo semplicissimo trucco

Come eliminare i graffi dallo schermo dello smartphone? Con questo trucchetto il display del cellulare sarà come nuovo.

Un vero incubo per i possessori di smartphone (e, in generale, di dispositivi touch) sono i graffi sullo schermo. Quando il display si rovina, infatti, viene compromessa non soltanto l’estetica dell’oggetto ma a volte anche la sua funzionalità.

È buona regola avere sempre cura dei propri oggetti, soprattutto quando questi sono costosi come gli smartphone. Ecco perché in commercio esistono moltissimi accessori per proteggere il telefonino, dalle cover alle pellicole, e tanto altro ancora. A volte, però, le pellicole non bastano e lo schermo può graffiarsi lo stesso, venendo a contatto con oggetti nelle tasche e nella borsa come chiavi, ecc.

Se lo schermo si graffia, prima di sostituirlo esistono alcuni trucchi per riparare i graffi dal display. Secondo quanto riportato da donnamoderna.com, c’è un modo per eliminare i graffi dallo schermo, anche quelli più profondi, e far sembrare lo smartphone come appena uscito dal negozio. Ecco come fare.

Smartphone, il segreto per eliminare i graffi sullo schermo

Il segreto è utilizzare una pasta, molto simile a quella che si utilizza per i vetri delle automobili. In commercio ne esistono di diversi tipi, adatte anche allo schermo dello smartphone o del tablet. Basta prelevare una piccola quantità di prodotto e stenderla su un panno, meglio se di microfibra, o su un dischetto di cotone. Con il panno stendere la pasta su tutto lo schermo, passando per più di una volta fino al raggiungimento dell’effetto desiderato.

Per la precisione si tratta di una pasta abrasiva, che permette non solo di riempire i solchi tra un graffio e l’altro ma anche di rendere la superficie dello schermo liscia ed omogenea. La pasta abrasiva è facile da trovare in commercio, presso i rivenditori di bricolage o nei negozi di ferramenta. In alternativa, come già accennato, è possibile usare una pasta per i parabrezza delle automobili.

Secondo la nota testata, oltre alla pasta specifica possono essere usati anche altri prodotti, alcuni dei quali anche naturali. Tra questi c’è la metà di una banana, che andrebbe sfregata più volte sullo schermo per farlo tornare come nuovo. Una valida alternativa sia alla pasta abrasiva che alla banana, e più casalinga, è quella del dentifricio.

Proprio come per la pasta abrasiva, basta prelevare una puntina di prodotto e passarla sulle parti graffiate dello schermo. Attenzione a non usare un dentifricio con i granuli all’interno, in quanto questi potrebbero sfregare sullo schermo e contribuire ad aumentare i graffi.