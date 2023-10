Addio Netflix: film e serie TV gratis su questo sito web: la “soffiata” dell’esperto

Pronti a dire addio a Netflix e a sostituirlo con un sito web gratis dove vedere film e serie tv. La “soffiata” è arrivata dall’esperto: ecco qual è.

Netflix è senza dubbio la piattaforma streaming più popolare al mondo. Sono milioni gli utenti che ogni giorno guardano i contenuti presenti nel grande catalogo. Tuttavia, ora l’app potrebbe presto essere sostituita da un nuovo servizio che offre una lista di film e serie tv ampia e variegata.

Quando si pensa a un servizio streaming che permette di guardare un film o una serie tv o un documentario o un cartone animato il primo pensiero va sicuramente a Netflix. La piattaforma statunitense si è guadagnata la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo, riuscendo a primeggiare anche con i suoi competitor come Disney+ o Prime Video.

Le nuove politiche di Netflix però hanno fatto storcere il naso a moltissimi utenti che si stanno iniziando a guardare intorno per cercare nuove piattaforme su dove vedere i loro spettacoli preferiti. La novità è che c’è un sito web gratis per vedere film e serie tv. Perfetto per godersi i migliori contenuti e senza spendere soldi.

Film e serie tv gratis: il sito web da scaricare subito

Oltre a Netflix sappiamo che ci sono moltissime altre piattaforme. La maggior parte di queste però è a pagamento, pensiamo ad esempio ad Apple TV o a Prime Video o Infinity o Sky o Disny+ e molti altri servizi. La bella notizia è che si possono seguire gli spettacoli gratuitamente con Pluto TV.

Il servizio streaming americano è di proprietà Paramount Streaming ed è composto da un servizio on demand gratuito supportato da una selezione di canali progettati per far rivivere agli utenti l’esperienza della TV tradizionale. È una piattaforma sostenuta dalla pubblicità e disponibile per iOS, Android, Xbox e browser web.

A svelarle il segreto è stato Arsenio Lupiani su TikTok, il quale ha consigliato ai suoi follower di provare il sito web il qualche contiene un ampio catalogo dove poter guardare gratis film e serie tv, ma anche cartoni animati e documentari.

Stando alle ultime stime, pare che Pluto TV ha circa 72 milioni di utenti attivi ogni mesi in tutto il mondo. Pluto TV è sicuramente un’ottima alternativa a tutti quei servizi a pagamento come Netflix.