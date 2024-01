Altro che Google Lens: con questo nuovo aggiornamento le ricerche saranno ancora più veloci

Importante aggiornamento Google che renderà le ricerche sempre più veloci: novità preziosa per chi usa Google Lens e non solo

Se Google Lens e gli altri strumenti di ricerca sono già elementi rilevanti e preziosi per gli utenti, ancor più interessante ed innovativo è ciò che bolle in pentola e che è pronto ad arrivare per quanto concerne le app Google. In virtù infatti dell’Intelligenza Artificiale, a migliorare ulteriormente è proprio la ricerca, come si evince da due novità che si legano a Google.

La natura principale di Google è di permettere agli utenti di trovare ciò che si cerca. Come gli utilizzatori delle app Google già sanno, è possibile cercare oggetti ed info da una immagine, tramite Google Lens, oppure canticchiare un brano per trovarlo, tramite Google Google Search. Ma in tale ambito arrivano novità, con una che sarà disponibile in tutto il mondo alla fine di gennaio e l’altra che, almeno per adesso, riguarderà soltanto gli USA.

Partendo dalla prima, per meglio comprendere la novità occorre pensare a tutte le volte in cui, durante la visualizzazione di un video su YouTube, Instagram o TikTok, l’attenzione si ferma su particolare oggetto che si vorrebbe approfondire. Spesso però, per mancanza di dettagli, si lascia poi perdere. Ecco che la novità di Google Cerchia e Cerca si inserisce proprio in questo scenario. A partire dal 31.01.24 taluni utenti avranno modo di mettere in pausa la clip, premere a lungo il tasto home, cerchiare l’oggetto di interesse e coglierne i risultati. Non serviranno screenshot, non si dovrà cambiare app, sarà tutto molto veloce e comodo.

Google, novità per le ricerche: Cerchia e Cerca e non solo, i dettagli

Importante novità quella che si lega all’aggiornamento Google pronto ad arrivare, Cerchia e Cerca, che consente di evidenziale le parti di un video o di una immagine, cercando e trovando opzioni simili da poter comprare online, senza dover uscire dall’applicazione in uso. Il lancio di tale feature sarà al 31.01 su taluni telefoni Android. È il caso di Pixel 8 e 8 Pro, e la nuova serie Galaxy S24, con l’aggiornamento che giungerà in ogni lingua e luogo dove tali smartphone son disponibili.

Accanto a tale preziosa novità ne arriverà, ma soltanto per chi risiede in USA, un’altra. La ricerca, che impiega l’IA, è in grado non soltanto di scovare oggetti simili negli store online ma anche rispondere a quesiti inerenti l’oggetto che è stato cerchiato o ricercato. Ipotizzando di aver evidenziato un piatto, sarà possibile avere delle info inerenti anche di testo.

Ad esempio lo strumento potrà rispondere ad interrogativi legati al modo in cui si cucina quel piatto o chiarire il motivo della sua popolarità in quel Paese. In presenza di un oggetto mai visto, sarà sufficiente fare la foto e domandarne l’uso o il funzionamento.

Ecco che lo strumento di ricerca potenziato raccoglierà informazioni di testo, di immagini o video in grado di rispondere al quesito. Tali ricerche con IA saranno lanciate in questi giorni in inglese soltanto negli USA, almeno per adesso, a condizione di avere uno degli smartphone menzionati.