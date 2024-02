App IO, guida pratica e veloce per fare l’accesso tramite SPID e CIE: niente di complicato come pensi

Entrare nell’APP IO con SPID o CIE è facile conoscendo i passaggi giusti. Semplificheremo la procedura indicando il modo di loggarsi.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale e la Carta di Identità Elettronica sono gli strumenti da utilizzare per accedere all’APP IO velocemente.Vediamo come procedere. L’APP IO è un’applicazione che permette ai cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni di comunicare facilmente. Si può installare gratuitamente sul proprio smartphone (Android o iOs) se si è cittadini maggiorenni residenti in Italia.

L’app è utile per avere immediato accesso a numerosi servizi della PA, per ricevere comunicazioni dirette da parte degli Enti Pubblici e per non dimentica più nessuna scadenza importante. L’interazione con i servizi pubblici locali e nazionale avverrà, dunque, direttamente dal proprio smartphone. Hanno già scelto di scaricare l’APP IO oltre 37 milioni di persone.

Curiosi di conoscere qualche servizio attivo? La Carta Giovani Nazionale che dà diritto a sconti e agevolazioni per i cittadini tra 18 e 35 anni oppure il Portafoglio per pagare in pochi secondi tramite PagoPa. Ma come si accede a tutto questo e molto altro? Occorrerà essere in possesso dello SPID oppure della Carta di Identità Elettronica.

L’accesso veloce all’APP IO con SPID o CIE, come fare

SPID e CIE sono gli unici strumenti utilizzabili per accedere all’APP IO perché garantiscono la sicurezza dei dati personali. Nell’applicazione ci sono, infatti, dati sensibili che non dovranno essere accessibili da malintenzionati e persone non autorizzate. Dopo un primo accesso l’app richiedere periodicamente una nuova identificazione (ogni trenta giorni oppure una volta all’anno) con SPID o CIE. Per tutti gli altri accessi basterà sbloccare l’App con un codice oppure il riconoscimento del volto o dell’impronta.

Ogni volta che si effettua l’accesso si riceve una email in modo tale da poter bloccare subito eventuali accessi non riconosciuti. Ma partiamo dal principio. Il primo passo è scaricare l’APP IO sullo smartphone per poi aprirla. Cliccate su “Entra con SPID”, scegliete il provider di riferimento (ad esempio Poste Italiane) e inserite i dati richiesti (nome utente o password). Una volta finito confermate cliccando nuovamente “Entra con SPID”.

Se l’accesso si fa con CIE, invece, occorrerà selezionare “Entra con CIE”, inserire i dati richiesti (PIN carta di credito di otto cifre da app e Numero CIE, codice fiscale o indirizzo email da desktop) e la password per poi cliccare “Procedi”. Due procedure molto semplici, dunque, che possono essere effettuate sia da smartphone che da desktop e daranno immediato accesso ai servizi dell’APP IO.