Appena l’ho scoperto ho disattivato questa funzione nel mio smartphone: era inutile e dannosa

I nostri smartphone sono dotati di funzioni che a volte possono risultare inutili o addirittura dannose: questa ne è un esempio.

Gli smartphone sono ormai parte integrante della nostra vita, tanto che la maggior parte di noi non solo ne possiede uno, ma incontrerebbe anche grandi difficoltà dovendosene privare. Basti pensare che alcuni dati riportano la presenza di oltre 46 milioni di smartphone solo in Italia!

Con lo smartphone possiamo infatti tenerci in contatto con le persone a noi care, svolgere funzioni di lavoro e, più in generale, accedere a un’enorme quantità di informazioni tramite la connessione internet. Proprio a causa della loro versatilità, però, gli smartphone ci mettono davanti anche a dei rischi.

Pensiamo ad esempio alle conseguenze che l’iper-connessione ha da un punto di vista sociale e psicologico (soprattutto sui più piccoli), oppure pensiamo ai casi più gravi, in cui i telefoni vengono usati per truffare le persone o tracciarne i movimenti in modo illegale. I cellulari sono infatti dotati di numerose funzioni, alcune che risultano particolarmente utili e importanti, altre che invece presentano le caratteristiche opposte.

La RAM virtuale rallenta il tuo dispositivo: puoi disattivare questa funzione così

Prendiamo l’esempio della cosiddetta RAM virtuale: questa funzione è presente sulla maggior parte dei nostri dispositivi e, in teoria, dovrebbe servire a velocizzarne il funzionamento. La RAM virtuale prende infatti in prestito una parte della memoria interna del dispositivo e così facendo ci permette di memorizzare dei dati di funzionamento in modo temporaneo. Ad esempio permettendo l’uso di app in background.

Eppure la RAM virtuale risulta spesso inutile, se non addirittura dannosa, dal momento che occupa molta memoria. Appurato che si tratta di una funzione inutile, dunque, possiamo imparare a disattivarla in modo molto semplice. In tal modo il nostro smartphone migliorerà in memoria e, di conseguenza, in efficienza.

Andiamo dunque sulle impostazioni e scorriamo fino ad Assistenza dispositivo, poi andiamo su Memoria e poi su RAM plus. A quel punto potremo disabilitare la funzione e recuperare molto spazio sulla memoria del telefono. Questo procedimento interessa la maggior parte dei dispositivi Android, mentre su quelli Apple la gestione della RAM è prerogativa dei programmatori e non degli utenti.