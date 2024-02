Apple, cambia l’App Store: cosa c’è da aspettarsi adesso quando si deve scaricare un’applicazione

Apple cambia tutto sul suo App Store. Ecco cosa aspettarsi dall’ultima novità e come si dovrà fare per scaricare un’applicazione.

Se siete in possesso di un iPhone, sicuramente già saprete cos’è l’App Store. Si tratta di un enorme catalogo fatto di app di ogni genere che possono essere scaricate sia gratis che a pagamento. Con divisioni in sottocategorie e classifiche che danno modo anche all’utente meno esperto di trovare tutto ciò di cui ha bisogno. Dai social network ai sistemi di navigazione, passando per i giochi e le utilities: è tutto disponibile in un unico servizio.

Presto però le cose potrebbero cambiare. A seguito dell’ultima decisione annunciata da Apple che, con il prossimo aggiornamento di iOS alla versione 17.4, apporterà un cambiamento storico per tutti gli iPhone di ultima generazione. In linea con le normative europee in merito alla concorrenzialità dei servizi tech. Ecco nello specifico come verrà modificato l’App Store e cosa si potrà fare per scaricare un’applicazione.

Svolta storica per Apple: in che modo cambia l’App Store

Già a partire dal prossimo 7 marzo, Apple renderà ufficiale una modifica storica per tutti gli iPhone di ultima generazione.Con la possibilità di scaricare app in maniera alternativa, seguendo l’entrata in vigore del DMA. Dopo anni e anni di mercato unico, ora gli utenti potranno decidere di effettuare il download di un’app anche al di fuori dell’App Store.

Ma come funzionerà questo nuovo sistema alternativo? Apple definisce gli altri mercati come Marketplace, e avranno un funzionamento praticamente identico a quello dell’App Store. Una volta aver trovato il file in rete o su un altro servizio, le app passeranno in automatico allo store ufficiale dell’OEM di Cupertino. E dopo che l’installazione sarà completata, l’icona rimarrà nella lista dei servizi scaricati.

La grossa modifica sembra essere al momento dunque esclusivamente la possibilità di accedere a negozi multipli per poter trovare una applicazione. Non va però esclusa l’ipotesi che alcuni sviluppatori decidano di abbandonare per sempre l’App Store, proprio per approdare sui cosiddetti marketplace e sfruttare condizioni più vantaggiose in termini di guadagni e di percentuali trattenute.

Segnatevi il 7 marzo sul calendario, perché sarà una data di non ritorno per tutti gli utenti in possesso di un iPhone. L’App Store non sarà più il punto di riferimento unico per scaricare app, ma si aprirà un ventaglio di possibilità diverse senza nessun precedente.