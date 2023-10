Apple, come far sparire persone o oggetti dalle foto: segui questo procedimento semplice

Volete far sparire persone o oggetti dalle foto tramite Apple? Allora seguite questo procedimento, è semplice e sempre efficace.

Quante volte vi è capitato di scattare una foto praticamente perfetta ma che viene rovinata dagli oggetti e dalle persone sullo sfondo? Si tratta di un problema piuttosto comune e che potrebbe interessare anche voi in determainte situazioni. Magari se vi trovavate nei pressi di attrazioni turistiche come il Colosseo o la Tour Eiffel, o più semplicemente ad una festa con tanti ospiti.

Dovete sapere che, grazie all’intelligenza artificiale, oggi c’è la possibilità di ritoccare in tutto e per tutto i nostri scatti personali. Potendo così persino rimuovere tutto ciò che è di troppo sullo sfondo e lasciando noi come unico soggetto principale. Se siete in possesso di un iPhone, ecco un trucchetto che Apple mette a vostra disposizione e che dovreste provare subito. Una volta aver imparato ad utilizzarlo, resterete senza parole.

Come far sparire persone e oggetti dalle foto: il trucco per Apple

L’editing alle volte può fare miracoli, tanto per le foto quanto per i video. In questo caso, vi parliamo di un trucco veloce ed efficace per rimuovere ogni elemento superfluo dagli sfondi delle vostre foto, così da avere un risultato finale impeccabile e pronto per essere condiviso sui vostri profili social in tempo zero.

La prima cosa da fare è aprire l’App Store di Apple e scaricare l’app gratuita TouchRetouch. Si tratta di un software di editing molto utile e ricco di strumenti utili. Tra cui quello per rimuovere elementi dallo sfondo, che è ciò che ci interessa in questo frangente. Aprite l’app completata l’installazione e poi fate tap su Aggiungi per importare la foto da modificare. A questo punto, in basso dovete aprire l’opzione oggetto e vi spunterà un pennello da dover passare su tutto ciò che volete eliminare.

Munitevi di tanta pazienza e cercate di essere il più precisi possibili. Passando sopra col pennellino, ciò che avete selezionato verrà evidenziato. E c’è anche una piccola schermata che vi comparirà in uno degli angolo per avere lo zoom ed essere ancor più minuziosi con la selezione. Dopo aver finito, vedrete che il software lavorerà in automatico e ogni persona o oggetto verrà rimosso. Nulla di più semplice, vi basterà esportare il file e avrete fatto. Occhio però perché con quest’app avete solo un download al giorno, altrimenti sarete costretti a fare l’abbonamento.