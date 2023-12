Auto, come switchare da CarPlay a AndroidAuto: rivelato il trucco

Se in auto volete switchare da CarPlay ad Android Auto, ecco il trucco per completare l’operazione in qualche secondo.

I sistemi di infotainment negli ultimi anni hanno letteralmente rivoluzionato il settore dell’automotive. Tutte le auto di ultime generazione dispongono di schermi intelligenti che permettono la connessione istantanea col proprio smartphone. Così da poter accedere ad una miriade di app utili come quelle per la navigazione, per la messaggistica, per la riproduzione di brani musicali e via dicendo.

Di solito, viene garantito il supporto a CarPlay o ad Android Auto. Che sono i due sistemi di base e che si appoggiano rispettivamente sulla tecnologia di Apple e di Google. Ma cosa succede se si vuole passare da un software all’altro? Non c’è nulla di più semplice! Se ancora non sapete come fare, seguite questa veloce guida e potrete sfruttare il trucco efficace in qualche istante.

Come switchare da CarPlay ad Android Auto: esiste un trucco

Sfruttando al meglio questo trucco geniale, dalla vostra auto avrete modo in qualche secondo di passare da CarPlay ad Android Auto come sistema di infotainment. Così da non dovervela più vedere con fastidiosi problemi legati al vostro smartphone. Vi servirà un semplice accessorio e il gioco è fatto, l’esperienza di guida cambierà per sempre.

Vi basta acquistare AAWireless, un comodo accessorio per auto disponibile ora in offerta al costo di 55,99 euro invece che 69,99 euro. Il suo funzionamento è molto semplice e persino migliore grazie all’ultimo aggiornamento software alla versione 3.1 appena rilasciato. Con l’accelerazione hardware introdotta, infatti, sarà possibile usare Android Auto su protocollo CarPlay.

Così che, se avete un veicolo compatibile esclusivamente col sistema di Apple, con AAWireless in qualche istante avrete modo di passare a quello di Google. Inoltre, il device garantisce una compatibilità massima con CarPlay, che vi permetterà di sfruttare ancor più strumenti rispetto a quelli di base. Segnaliamo infine miglioramenti generici al bluetooth, disponibili con la versione 3.1 del software di sistema.

Stando a quanto emerso, inoltre, AAWireless sarebbe già al lavoro per introdurre un nuovo sistema operativo che lavorerà per rendere Android Auto tramite CarPlay ancor più funzionale. Con un supporto per la manopola/touchpad più efficiente e una connessione più stabile. Ecco perché questo dispositivo è ciò che fa per voi, con soli 55,99 euro risolvete il problema per sempre e potrete godere di un infotainment funzionale al 100%.