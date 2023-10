Basta con i soliti itinerari, è questa la app che ti fa scoprire i posti più originali

Stai organizzando una piccola gita on the road? Ecco l’app che ti devi scaricare prima di partire: un piccolo gioiello per l’esplorazione.

Stai organizzando una gita on the road con amici? C’è una risorsa fatta apposta per voi per rendere più semplice la pianificazione del vostro itinerario insieme. In genere ci si affida a Google Maps, un navigatore affidabile e sicuro, ma esiste in realtà un servizio fatto proprio per questo, che ti suggerisce posti particolari in cui fermarti, attività turistiche alle quali forse non avevi pensato e luoghi nascosti nel corso della tua gita. La funzione di quest’app, Make My Drive Fun, è proprio questa.

Make My Drive Fun è un’applicazione che prende nota della tua partenza e della tua destinazione, e ti propone l’itinerario e le fermate più interessanti tra un posto e l’altro. Ha un’interfaccia semplice e chiara, una mappa del mondo e due caselle da riempire con “Da” e “A”: una linea rossa poi collegherà quei due punti sulla mappa.

L’app per rendere la tua gita on the road più interessante

Inseriti questi dati, il percorso migliore viene calcolato dall’app, con un’aggiunta interessante: i punti di interesse presenti tra i due posti prescelti, segnalati in rosso. Non si tratta dei luoghi famosi che trovi facilmente sulle guide turistiche, sono invece piccoli tesori nascosti tutti da scoprire. Se poi si clicca su uno dei punti, verranno fornite tutte le informazioni necessarie sul posto consigliato.

Make My Drive Fun è un’app che è stata creata proprio per rendere il viaggio on the road più interessante di quello che si potrebbe trovare su Google Maps ad esempio, senza fornire tempi di guida nel dettaglio, siccome la sua funzione è proprio quella di portarti ad esplorare posti che forse non avresti neanche notato senza limitazioni di tempo.

Conveniente e comoda: l’app perfetta per i weekend fuori porta

Per di più, tutte le fermate che vengono proposte da Make My Drive Fun si trovano tutte a meno di 20 minuti di distanza dalla strada più conveniente per arrivare a destinazione: quindi non serve stravolgere o modificare i propri piani per il viaggio.

Questa app è particolarmente adatta per i viaggi di breve durata o i weekend atti all’esplorazione, quando il tragitto è breve ma lo si vuole rendere interessante. Ti da modo di evitare le solite autostrade ad esempio ed uscire un po’ dalla tua comfort zone.