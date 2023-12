Benzina: adesso puoi risparmiare ben 400 euro, ecco come si fa

Non disperarti per gli aumenti di carburante. Adesso puoi risparmiare sulla benzina anche 400 euro. Ecco come fare.

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili per coloro che hanno un’automobile e devono necessariamente utilizzarla, per lavoro o altro.

Gli aumenti di carburante sono stati infatti particolarmente elevati e tutto ciò ha fatto crescere enormemente le spese per i cittadini. Tuttavia, esiste un modo davvero efficace che ti permette di risparmiare ben 400 euro sulla benzina. Non ci credi? Allora dovresti provare questo incredibile metodo. Ecco di che cosa si tratta.

Risparmia fino a 400 euro di benzina

Sono tantissimi gli automobilisti di tutta Italia che si lamentano per via dei prezzi troppo alti e dell’enorme costo della benzina. Fare il pieno alla propria auto costa un occhio della testa e tutto ciò fa sì che in molti rinuncino a fare acquisti anche particolarmente importanti. Tuttavia, la necessità di far fronte a questo problema ha fatto emergere anche delle soluzioni molto valide. Se vuoi spendere meno ti mostriamo un modo che ti permetterà di risparmiare fino a 400 euro di benzina. Ecco come fare.

Ovviamente le spese per il carburante dipendono moltissimo dall’utilizzo che si fa della propria automobile e, quindi, dei consumi di carburante. Non tutti, inoltre, hanno la stessa auto e, quindi, gli stessi parametri di consumo, però è possibile fare qualche esempio generalizzando il contesto. Un guidatore che in un anno consuma circa 1.000 litri di carburante, infatti, dovrà fare alcuni calcoli rispetto alla pompa di benzina in cui effettua il rifornimento. Se questo avviene nella stazione più cara, dove il costo del carburante è di circa 2,189 euro al litro, allora andrà a risparmiare circa 2.189 euro in un anno. Una cifra che scende 1.779 euro l’anno se si sceglie invece il distributore più economico.

Questo porterebbe ad un risparmio di circa 410 euro in un anno. Un bel gruzzoletto che, facendo un esempio, potrebbe permetterci di fare una vacanza o un piccolo investimento. Dunque il modo migliore sarebbe quello di individuare il distributore di carburante più economico e risparmiare anche sul centesimo. Come farlo? Esiste un’applicazione davvero molto utile realizzata da alVolante. Si chiama Pieno+ e permette di geolocalizzare e individuare i prezzi del carburante del luogo in cui ci troviamo nel momento in cui la utilizziamo. Grazie a quest’app saremo in grado di scegliere la stazione di carburante più economica. Grazie alle indicazioni stradali proposte dall’app sarà anche facile raggiungerla con facilità.