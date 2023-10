Come aggiornare automaticamente tutti i programmi del pc con un solo clic: basta un minuto

Volete aggiornare automaticamente tutti i programmi del PC con un solo clic? Ecco cosa dovete fare, in un minuto avrete fatto.

Che sia su PC, su smartphone, su tablet o su smartwatch, tenere sempre aggiornati tutti i programmi è fondamentale. Per diversi motivi. Innanzitutto, ogni volta che viene rilasciata una nuova versione si può godere di funzionalità extra che potrebbero tornare utili o anche di fix di eventuali bug ed errori riscontrati dagli utenti. Ma non solo, perché gli update sono molto importanti soprattutto quando si tratta di aggiornamenti legati alla sicurezza.

Non avere gli ultimi sistemi disponibili potrebbe comportare gravi rischi per i dati personali. Rendendo anche i dispositivi stessi più vulnerabili ad eventuali attacchi da parte di hacker e cybercriminali. Alle volte però, aggiornare ogni singola app potrebbe comportare una notevole perdita di tempo. O forse no. Sapevate che esiste un trucco geniale per PC che vi permette di aggiornare tutti i programmi con un solo clic? Ecco che cosa dovete fare, in un minuto avrete risolto.

Aggiornare i programmi del PC con un clic: ecco che cosa dovete fare

Vi sembrerà incredibile, ma con questa comoda e veloce guida riuscirete a far sì che Windows aggiorni in automatico tutti i programmi installati con un clic. Con un solo minuto del vostro tempo avrete risolto un grosso problema, non dovendo più perdere tempo e avendo a disposizione sempre le ultime versioni disponibili dei software che vengono rilasciati dalle varie aziende produttrici.

Il trucco al momento è disponibile solo su Windows. Se avete un computer col sistema operativo di Microsoft, vi basterà per prima cosa premere sul pulsante Start e poi digitare CMD. A questo punto, eseguite il prompt come amministratore ed inserite la dicitura Winget Upgrade. Non fatevi spaventare dalle stringhe di codice che vi compaiono, è tutto molto più semplice di quanto possiate immaginare.

Dopo aver premuto invio, vi spunteranno altre voci e vi verrà chiesto di inserire la lettera Y. Fatelo e premete nuovamente invio. Ora non vi resta che digitare nuovamente il comando Winget Upgrade seguito però questa volta da un doppio trattino e da All. Per avere dunque questo comando “Winget Upgrade –All”. Così facendo, avrete chiesto al sistema operativo di cercare tutte le ultime versioni disponibili dei programmi che avete scaricato nel vostro computer e di procedere con gli aggiornamenti.